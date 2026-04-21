எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்டும் மோடி ஒரு தீவிரவாதி; கார்கே குற்றச்சாட்டு
ராகுல் காந்தியின் பரப்புரை திட்டத்தை இறுதி செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், அவரும், முதல்வர் ஸ்டாலினும் ஒன்றாக தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவில்லை. அதனை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம் என மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.
Published : April 21, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: சிபிஐ, அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித் துறை போன்ற விசாரணை அமைப்புகளை வைத்து மிரட்டு பிரதமர் மோடி ஒரு தீவிரவாதி என்று காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி, சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், இதைத் தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் தேர்தல் நடந்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் நிலையில், பிரதமர் மோடி காணொளி வெளியிட்டது தவறு. தேர்தல் ஆணையம், பாஜகவின் விரிவுப்படுத்தப்பட்ட அலுவலகம் போல் செயல்படுகிறது.
மகளிர் மசோதவை கொண்டு வர எதிர்க்கட்சிகள் தடுக்கிறார்கள் என பாஜக பொய் சொல்கிறது. 2023-ல் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய மகளிர் மசோதாவை கொண்டு வந்து, தொகுதி மறுவரையறை செய்ய முயற்சித்தார்கள். அதனை நாங்கள் எதிர்த்தோம்.
ஆனால் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை எதிர்க்கட்சிகள் தோற்கடித்து விட்டதாக மோடி தற்போது கூறி வருகிறார். தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் இருக்கும் போது எப்படி பேச வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு தெரியவில்லை. அரசு இயந்திரத்தை பிரதமர் மோடி தவறாக பயன்படுத்தினார். இந்த நேரம், தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், துரதிஷ்டவசமாக தேர்தல் ஆணையம் அமைதியாக உள்ளது.
பிரதமர் மோடி, ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்க நினைக்கிறார். மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியின் நோக்கம் சரியானதாக இல்லை. நாடாளுமன்றத்தில் தங்களுக்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை இல்லை என்பதை தெரிந்தும் மசோதாக்களை கொண்டு வந்தது ஏன்?
தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில், தேர்தல் நேரத்தில் தொகுதி மறுவரையறையை கொண்டு வர நினைத்தார்கள். ஆனால் அது முடியவில்லை. அப்போதே அவர்கள் தோற்றுவிட்டார்கள்.
தென்னிந்திய மாநில முதல்வர்கள் அனைவரும் கடுமையான எதிர்ப்புகளை முன் வைத்தனர். தேர்தல் ஆணையம், சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை போன்ற விசாரணை அமைப்புகளை பாஜக தவறாக பயன்படுத்துகிறது.
மாநிலங்களின் ஒருமைபாட்டை சிதைக்க வேண்டும். வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களை தண்டிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷாவும் நினைக்கிறார்கள். எங்கள் ஒற்றுமையை பார்த்து அவர்களுக்கு பயம். அதனால் தான் தொகுதி மறுவறையரை விவகாரத்தில் தோல்வி அடைந்தனர்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மகளிர் இடஒதுக்கீடு என்று கூறி மக்களை திசை திருப்பி பார்க்கின்றனர். பாஜகவினர் பெண்களை பற்றி என்னவெல்லாம் சொல்லி உள்ளனர். தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவின் நகல், முதல் நாள்தான் வருகிறது.
2023 ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட மகளிர் மசோதா அரசிதழில் கூட வெளியிடப்படவில்லை. இதனால் பாஜகவின் உள்நோக்கம் என்னவென்று நமக்கு தெரிகிறது. எனவே, மாநில வளர்ச்சிக்காக திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.
தற்போது இருக்கும் இடங்களின் அடிப்படையில் மகளிருக்கு இட ஒதுக்கீடு கொடுக்கலாமே. ஆனால் செய்யமாட்டார்கள். அம்பேத்கர், பெரியார், அண்ணா, கலைஞர், காமராஜர் ஆகியோர் பெண் விடுதலைக்காக போராடினார்கள். தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பெயரில் கட்சியை வைத்திருக்கும் அதிமுக, மோடியுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது. பிரதமர் மோடி ஒரு தீவிரவாதி. அவருக்கு பெண்கள் விடுதலை, சமூகநீதி, ஜனநாயகம் ஆகியவற்றில் விருப்பம் கிடையாது.
சிபிஐ, அமலாக்கத் துறை, வருமான வரித் துறை ஆகிய விசாரணை அமைப்புகளை வைத்து எதிர்கட்சிகளை பாஜக அச்சுறுத்துகிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் பிரதமர் மோடியை ஒரு தீவிரவாதி என்று கூறிறேன். நான் தனிப்பட்ட முறையில் மோடியை விமர்சிக்கவில்லை.
அண்ணாவின் கொள்கையை அதிமுக பின்பற்றி இருந்தால் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து இருக்காது. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளையும் பாஜக- அதிமுக கூட்டணி பறித்து விடும். தென்னிந்திய மக்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி வருகிறார்கள். தென்னிந்திய மக்கள், மக்கள்தொகையை கட்டுபடுத்தி உள்ளனர்.
திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உறுதுணையாக உள்ளது. அதே போல காங்கிரஸ் கட்சியும் திமுகவிற்கு உறுதுணையாக உள்ளது. ராகுல் காந்தியின் பரப்புரை திட்டம் காரணமாக, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும், ராகுல் காந்தியும் ஒன்றாக பிரச்சாரம் செய்ய முடியவில்லை. அதனை பெரிதாக்க வேண்டாம். நாங்கள் ஒன்றாக போட்டியிடுகிறோம், ஒன்றாகவே வெல்வோம்" என்றார் அவர்.
காங்கிரஸ் தலைமை அனுமதியுடன் தவெக தலைவர் விஜய்யை சந்தித்ததாக பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, "நான்தான் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர். பிரவீன் சக்கரவர்த்தி என்னை பார்க்கவே இல்லை. பின்னர் எப்படி தலைமை அனுமதிக்கும். திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லாம் சுமூகமாக உள்ளது. மே 4 ஆம் தேதி பாருங்கள்" என்று மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.
இந்த பேட்டியின் போது காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால், தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மற்றும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.