திருப்பரங்குன்றத்தில் பிரதமர் மோடி சாமி தரிசனம்
Published : March 1, 2026 at 4:37 PM IST
மதுரை: பிரதமர் மோடி திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் சாமி தரினம் செய்தார்.
இரண்டு நாள் பயணமாக தமிழகம் வந்துள்ள பிரதமர் மோடி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். குறிப்பாக, இன்று காலை புதுவையில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட துவக்க விழாவில் கலந்துகொண்டார். அதைத்தொடர்ந்து அங்கிருந்து மதுரை சென்ற பிரதமர் மோடி, ரூ.4000 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். தொடர்ந்து மண்டேலா நகர் நகர் பகுதியில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் நடைபெறவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றுகிறார்.
முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்கு சென்ற அவர் அங்கு சாமி தரினம் செய்தார். பிரதமரின் வருகையையொட்டி திருப்பரங்குன்றம் மலையை சுற்றியுள்ள இடங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.