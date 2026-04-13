தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி

தமிழகத்தில் குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முயற்சியில் பாஜக ஈடுபட்டுள்ளது.

மேடைக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றபோது எடுக்கப்பட்ட படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 13, 2026 at 5:46 PM IST

கோவை: தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக வரும் 18 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகம் வரவுள்ளார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் தற்போது தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அத்தோடு, பரப்புரையும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள கொடிசியா மைதானத்தில் வரும் 18-ந் தேதி நடைபெற உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் ஏற்கனவே அங்கு தொடங்கிவிட்டன.

கோவை வடக்கு தொகுதியில் பாஜக மகளிர் அணி அகில இந்திய தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்ட மன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் மற்றும் அவிநாசி தொகுதியில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் போட்டியிடுவதால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இந்த பிரச்சாரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

அதே சமயம் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் மோடியின் இந்த வருகை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகை பாஜக-வினரை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அமைய உள்ளது. தமிழகத்தில் குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முயற்சியில் பாஜக ஈடுபட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளரான மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் தமிழகத்திற்கு அவ்வப்போது வந்து சென்ற நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக அவர் மேற்கு மண்டலத்தில் முகாமிட்டு தொடர் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் போட்டியிடும் அவிநாசி தொகுதியிலும், வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடும் கோவை வடக்கு தொகுதியிலும், ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி மற்றும் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை தொகுதியிலும் அவர் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இது கட்சியினரை கூடுதலாக உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோவை வர உள்ளார். இவரின் வருகையை முன்னிட்டு பிரச்சார மேடைக்கான பூமி பூஜை நேற்று நடைபெற்றது. பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக வேட்பாளர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, அம்மன் கே. அர்ஜுனன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

