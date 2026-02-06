ETV Bharat / state

மதுரை பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி - நயினார் நாகேந்திரன் முக்கிய தகவல்

கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு தற்போது கஞ்சா நிறைந்த தமிழ்நாடாக மாறி இருக்கிறது என்று நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
திருநெல்வேலி: மதுரையில் மார்ச் 1-ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ள பொதுக்கூட்டத்தை திருவிழா போல நடத்த இருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், '' 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' தற்போது கஞ்சா நிறைந்த தமிழ்நாடாக மாறி இருக்கிறது. ஆளும் திமுக அரசு தொடர்ந்து பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கி வருகிறது. தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி கொடுக்க வேண்டிய மகளிருக்கான ஆயிரம் ரூபாயை 2 ஆண்டுகள் ஆட்சி முடிந்த பின்னரே கொடுக்க தொடங்கினர். மேலும், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பொங்கல் பரிசு தொகையை கொடுக்கவில்லை. ஆனால், தேர்தல் வருவதால் இந்த ஆண்டு ரூ.3000 கொடுத்துள்ளார்கள்.

அதே போல, ஒரு ஓட்டுக்கு 2,000 ரூபாய் வீதம் கொடுப்பதற்காக திமுக சார்பில் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 20 கோடி ரூபாய் வந்துள்ளது. பணத்தை வைத்து ஆட்சியைப் பிடித்து விடலாம் என்று திமுக நம்புகிறது. இங்கு சட்டம் ஒழுங்கே சரியில்லை. சிவகங்கை மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித் குமார் வழக்கில் நியாயம் கிடைக்கவில்லை. சாத்தான்குளம் இரட்டை காவல் மரண விவகாரத்தில் திமுக-வினர் போட்டி போட்டு போராட்டங்கள் நடத்தினர். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் தற்போது 33 காவல் கஸ்டடி மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

மதுரையில் மார்ச் 1-ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க இருக்கிறார். இதனை திருவிழா போல நடத்த உள்ளோம். இதில் கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்கிறார்கள்.

மத்திய பட்ஜெட் மிக அழகாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு செமி கண்டக்டர் உள்பட ஏராளமான திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கனிம வளங்கள் தொடர்பாக ஆராய்ச்சி செய்யவும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நெல்லை, தென்காசி மாவட்டத்தில் கனிம வளங்களை இங்கிருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் கொள்ளையடித்து கேரளாவுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். அங்கு இருக்கும் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர் ஆவார். கேரளா முதலமைச்சர் இங்கிருந்து கனிம வளங்களை எடுத்துச் சென்று விட்டு அங்கிருந்து கழிவுகளை இங்கு அனுப்பி வைக்கிறார்.

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு விதிக்கப்பட்ட வரிக்கான அபராதத்தை நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது. விஜய் ஊழல் செய்ய மாட்டேன் என்று கூறி வருகிறார். இப்போது தான் விஜய்க்கு எதிராக விசில் அடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இனி நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரை எதிர்த்து 'டிரம்ஸ்' அடிப்போம். மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்னும் 2 நாட்களில் நேரில் சென்று மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்ய இருக்கிறேன்'' என கூறினார்.

