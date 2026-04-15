நாகர்கோயிலில் பிரதமர் மோடி சாலையில் இறங்கி தேர்தல் பிரச்சாரம்
Published : April 15, 2026 at 10:20 PM IST
நாகர்கோயில்: நாகர்கோயிலில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடி, சாலையில் நடந்து சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டினார்.
தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆகியவை போட்டியிடுகின்றன. தேர்தல் நெருங்கிவிட்டதால் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தமிழகம் முழுவதும் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி, நாகர்கோயிலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று சாலை வலம் வந்து வாக்குகளை சேகரித்தார். முன்னதாக டெல்லியில் இருந்து புறப்பட்டு கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்திற்கு வருகை தந்த அவர், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நாகர்கோவில் ஆயுதப்படை மைதானத்திற்கு வந்தடைந்தார். பின்னர் கார் மூலம் வேப்பமூடு சந்திப்புக்கு வந்து அங்கிருந்து வடசேரி சந்திப்பு வரை சாலை மார்க்கமாக திறந்த வாகனத்தில் சென்று மக்களை சந்தித்தார்.
சாலையின் இருபுறமும் திரண்டிருந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, தற்போதைய பாஜக மாநில தலைவரும் சாத்தூர் வேட்பாளருமான நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக மூத்த தலைவர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரும் பிரதமருடன் திறந்த வாகனத்தில் பயணித்தனர்.
பின்னர், அண்ணா ஸ்டேடியத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சட்டமேதை அம்பேத்கரின் திருவுருவப் படத்திற்கு பிரதமர் மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது அங்கு கூடியிருந்த பாஜக, அதிமுக தொண்டர்கள் 'பாரத் மாதா கி ஜே' என்று முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
அங்கிருந்து புறப்பட்ட பிரதமர் மோடி, வடசேரி ரவுண்டானா பகுதியில் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி பேரறிஞர் அண்ணாவின் உருவப்படத்திற்கும், அருகில் உள்ள எம்ஜிஆர் உருவப்படத்திற்கும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணாமலை, நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோரும் தலைவர்களின் படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தினர். பிரதமர் மோடியைப் பார்த்து மக்கள் உற்சாகமாக குரல் எழுப்பினர்.
இதனால் நெகிழ்ச்சி அடைந்த பிரதமர், எதிர்பாராத விதமாக சாலையில் இறங்கி சிறிது தூரம் நடந்துச் சென்று மக்களை நோக்கி கையசைத்து தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், குளச்சல், கிள்ளியூர், பத்மநாபபுரம், விளவங்கோடு ஆகிய 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துவிட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்.