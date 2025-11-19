ETV Bharat / state

பீகாரின் காற்று தமிழ் நாட்டிலும் வீசுகிறது! விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பஞ்ச்!

விவசாயிகள் துண்டை தூக்கி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதை பார்த்தால், பீகாரின் காற்று இங்கே அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டதோ? என்ற எண்ணம் வருவதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி (கோப்புப்படம்)
கோவையில் நடைபெற்ற இயற்கை வேளாண் மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் மோடி (Etv Bharat)
தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் கூட்டமைப்பு சார்பில், இயற்கை வேளாண் உச்சி மாநாடு கோயம்புத்தூர் கொடிசியா மைதானத்தில் இன்று (நவம்பர் 19) தொடங்கியது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மதியம் கோவை வந்தார். தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 18 விவசாயிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கினார். மேலும், நாடு முழுவதும் உள்ள 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு பிரதமரின் கிஷான் திட்டத்தின் மூலம் 21-வது தவணை தொகையை அவர் விடுவித்தார். இந்த விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன். இந்த விழாவுக்கு வர ஒரு மணி நேரம் தாமதமாகி விட்டது. இதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன். இங்கே விவசாய சங்க தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் மிக சிறப்பாக உரையாற்றினார். நான் பல நேரங்களில் தமிழை கற்றிருக்கலாமே என நினைத்திருக்கிறேன். அந்த வகையில், பாண்டியனின் கருத்துக்களை இந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தர தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் வலியுறுத்தியுள்ளேன். நான் விழா நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்த போது பலரும் கழுத்தில் அணிந்திருந்த துண்டை மேலே தூக்கி ஆட்டிக் கொண்டிருந்தனர். நான் கூட பீகாரின் காற்று இங்கே அடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டதோ? என்று நினைத்தேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்த கோவை பல சிறப்புக்களுக்கு சொந்தமானது. மருதமலை முருகப்பெருமான் இங்கே குடிகொண்டுள்ளார். கோவையை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் துணை குடியரசுத் தலைவராகி நம்மை வழி நடத்தி வருகிறார். மேலும், தென்னகத்தின் சக்தி பீடமாக கோவை இருந்து வருகிறது. இந்திய தேசத்திற்கு ஜவுளித் துறையில் பெரும் பங்களித்து வருகிறது. இங்கு இயற்கை விவசாயம் முக்கிய ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

விவசாயிகள் இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றினார்கள். அதை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை என்றாலும், முழுமையாக உணர முடிந்தது. இந்த மாநாட்டிற்கு வர முடியாமல் போயிருந்தால் என்னால் பலவற்றை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கும். இளைஞர்கள் விவசாயத்தை நவீனப்படுத்தி வருகிறார்கள். வரும் ஆண்டுகளில் விவசாயத் துறையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படும். உலக அரங்கில் அது எதிரொலிக்கும்.

சிறு விவசாயிகளுக்கு தற்போது வரை ரூ.4 லட்சம் கோடி வரை நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயத்தில் ரசாயனம் நம் மண்ணின் வளத்தை அழித்து விடும். அதை படிப்படியாக தவிர்க்க வேண்டும். இயற்கை விவசாயத்திற்கு விவசாயிகள் முழுவதுமாக திரும்ப வேண்டும். இயற்கை விவசாயம் இந்த நூற்றாண்டின் முக்கிய தேவையாக இருக்கிறது. ஜிஎஸ்டி குறைப்பால் விவசாயிகள் மன மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இந்த அரசு விவசாயிகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பல சலுகைகள் வழங்கி வருகிறது. அது வரும் காலங்களிலும் தொடரும்" என்றார்.

