மகளிர் இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் துரோகம்; திமுகவின் உண்மை முகம் தெரிந்துவிட்டது: கோவை பரப்புரை பிரதமர் மோடி ஆவேசம்

தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான எம்.பி.க்கள் கிடைப்பதை திமுக விரும்பவில்லை என பிரதமர் மோடி விமர்சித்தார்.

பிரதமர் மோடி பேச்சு
பிரதமர் மோடி பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 18, 2026 at 10:11 PM IST

கோயம்புத்தூர்: மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதா விவகாரத்தில் திமுகவின் உண்மையான முகம் தெரிந்துவிட்டதாக பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டினார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் இன்று மாலை தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பிரதமர் மோடி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய இணையமைச்சரும், அவிநாசி தொகுதி பாஜக வேட்பாளருமான எல்.முருகன், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, எஸ்.பி.வேலுமணி, வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

திமுக இரட்டை வேடம்

கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, இங்குள்ள கோனியம்மனையும், மருதமலை முருகனையும் வணங்குகிறேன். அண்மையில் தமிழ்ப் புத்தாண்டை கொண்டாடிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கிறேன். இந்த புத்தாண்டு அனைவருக்கும் நம்பிக்கையை, புதிய தொடக்கத்தை கொடுக்கும் வேளையில், தமிழ்நாட்டு அரசியலிலும் புதிய அத்தியாயம் எழுதப்படுகிறது. வரும் தேர்தலில் திமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து நிச்சயம் வெளியேறும். கோவை கடின உழைப்பாளிகளையும், அன்பான மக்களையும் கொண்டுள்ள ஊர். வளர்ச்சி அரசியலுக்கும், பாஜகவுக்கும் எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் ஊர் என்பதால் இங்கு வரும்போது உங்களில் ஒருவனாக உணருகிறேன்.

நாம் கடந்த 2023இல் மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டத்தை நிறைவேற்றினோம். அதை அமல் செய்யும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மசோதாவை கடந்த 16 ஆம் தேதி முன்வைத்தோம். இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்காக தனிப்பட்ட முறையில் அனைத்துக் கட்சிகளிடமும் ஆதரவு கோரினேன். இதன் மூலம் கிடைக்கும் எல்லா பாராட்டுகளையும் நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றும் சொன்னேன். சாதாரண குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களும் சட்டப் பேரவைக்கும், நாடாளுமன்றத்துக்கும் அதிக எண்ணிக்கையில் வர வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக எனது உயரிய எண்ணம் தோல்வி அடைந்துவிட்டது. திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சிகளின் வெறுப்பு அரசியலுக்கு, தரம் தாழ்ந்த அரசியலுக்கு இரையாக்கிவிட்டது. இந்த மசோதா மட்டும் சட்டமாகியிருந்தால் சாதாரண குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பெண்கள் எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் ஆகியிருப்பார்கள்.

கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் மோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக பெருமையாக கூற எதுவுமில்லை

தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான எம்.பி.க்கள் கிடைப்பதாக இருந்தது. ஆனால் திமுக அதை விரும்பவில்லை என்பது அதன் செயல்பாடுகள் மூலம் தெளிவாக அம்பலமாகிவிட்டது. திமுக கருப்பு உடை அணிந்து தங்களது தீய எண்ணங்களுக்குத் திரைபோட்டுவிட முடியாது. திமுக தனது கெட்ட செயல்களுக்கான பலன்களில் இருந்து தப்பிவிட முடியாது. மக்கள் அதன் உண்மையான முகத்தைத் தெரிந்து கொண்டுவிட்டனர். பொய் பேசும் திமுகவால் பொய்களை மறைக்க முடியாது. ஆனால், இது எங்கள் போராட்டத்தின் முடிவு அல்ல, இது வெறும் தொடக்கம்தான் என்பதை உங்களுக்கு உறுதியாக கூறிக்கொள்கிறேன். இதற்காக பாஜகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் தொடர்ந்து போராடுவார்கள். இந்த கூட்டம் முடிவடைந்த பிறகு அது தொடர்பாக நாட்டு மக்களிடம் விரிவாக அதுபற்றி பேச இருக்கிறேன்.

இந்த மசோதா விவகாரத்தில் திமுக பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ள எதுவும் இல்லை. மக்களின் விகிதாசார அடிப்படையில் தொகுதி எண்ணிக்கை உயர வேண்டும் என்று முன்பு கூறியவர்கள் தற்போது மாற்றிப் பேசுகின்றனர். சாதாரண குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் முன்னேறினால் திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏன் எரிகிறது. அவர்கள் அதிகாரம் தங்களின் ஒற்றைக் குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பில்லை. குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக அரசு உள்ளது. அதேபோல் நாடாளுமன்றத்திலும் பெண்களுக்கு ஆதரவாக திமுக இல்லை. இதற்காக திமுகவுக்கு சரியான பதிலடியை மக்கள் கொடுப்பார்கள். தமிழக பெண்கள் திமுகவினரை எங்கு பார்த்தாலும் இதுபற்றி கேட்க வேண்டும். மகளிருக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் பொன்னான வாய்ப்பை ஏன் மறுத்தார்கள் என்று கேட்க வேண்டும். இதற்காக வரும் 23 ஆம் தேதி அவர்களுக்கு தெளிவான, பலமான செய்தியை வாக்குகள் மூலம் அளியுங்கள்.

ஒரு குடும்பம் மட்டுமே வளர்ச்சி அடைகிறது

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஒரு குடும்பத்தின் சொத்து மதிப்பு உயர்ந்ததும், தமிழ்நாட்டின் கடன் உயர்ந்ததும்தான் சாதனையாக உள்ளது. ஒரு குடும்பம் தொடர்ந்து பணக்கார குடும்பமாகிறது, தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்கள் மீதான கடன் மேலும் கூடிக்கொண்டே போகிறது" என்று மோடி பேசினார்.

