பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ சேவை - நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி
ஆரம்பத்தில் 11 ரயில் நிலையங்களுடன் இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு, பின்னர் கூடுதலாக 6 ரயில் நிலையங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மெட்ரோ ரயில் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : October 10, 2026 at 2:23 PM IST
சென்னை: சென்னை மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருந்த வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் சேவையை நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் 118.1 கி.மீ. தொலைவுக்கு இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் முதற்கட்டமாக, வடபழனி முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான 14.6 கி.மீ. வழித்தட மெட்ரோ பணிகள் முடிவடைந்து, ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் அனுமதியை பெற்றது.
இதனை தொடர்ந்து, இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதற்கான தேதியை இறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு மெட்ரோ நிறுவனம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. எனினும், சட்டமன்றத் தேர்தல், புதிய அரசு பதவியேற்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த வழித்தடத்தின் தொடக்க தேதி தொடர்ந்து தள்ளிப் போய் கொண்டே இருந்தது.
இந்நிலையில், நாளை (அக்டோபர் 11) பிரதமர் நரேந்திர மோடி பூந்தமல்லி - வடபழனி வழித்தட மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைக்கிறார். பின்னர் அதே ரயிலில் பிரதமர் மோடியும், முதலமைச்சர் விஜய்யும் ஒன்றாக பயணிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஆரம்பத்தில் 11 ரயில் நிலையங்களுடன் இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு, பின்னர் கூடுதலாக 6 ரயில் நிலையங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மெட்ரோ ரயில் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்?
இந்த மெட்ரோ ரயில் பூந்தமல்லி பைபாஸ், பூந்தமல்லி, முல்லைத் தோட்டம், கரையான்சாவடி, குமணன்சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், தெள்ளியாரகரம், போரூர் பைபாஸ், போரூர் சந்திப்பு, வடபழனி ஆகிய 11 நிலையங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் நின்று செல்லும்.
அதே சமயத்தில், ஆலப்பாக்கம், காரம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், ஆழ்வார் திருநகர், சாலிகிராமம் கிடங்கு, சாலிகிராமம் ஆகிய 6 நிலையங்களின் பணிகள் நிறைவடையாததால் இந்த ரயில் நிலையங்களில் இந்த மெட்ரோ ரயில்கள் நிற்காது.
கட்டணம் எவ்வளவு?
பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கான கட்டணம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 10 முதல் அதிகபடியாக ரூ. 40 வரை கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
|வழித்தடம்
|கட்டணம்
|பூந்தமல்லி புறவழிச் சாலை - வடபழனி
|ரூ. 40
|பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை - போரூர் சந்திப்பு
|ரூ. 30
|போரூர் சந்திப்பு - வடபழனி
|ரூ. 30
|பூந்தமல்லி - காட்டுப்பாக்கம்
|ரூ. 20
|பூந்தமல்லி மெட்ரோ - பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையம்
|ரூ. 10