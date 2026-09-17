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பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாள்: 76 வகை இயற்கை உணவுகளை தயாரித்து வாழ்த்து தெரிவித்த நெல்லை சமையல் கலைஞர்

தர்பூசணியில் பிரதமரின் இளமைப் பருவம், தற்போதையை தோற்றம் மற்றும் அவரின் தாயின் உருவம் ஆகியவற்றை செதுக்கி சமையல் கலைஞர் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

76 வகை இயற்கை உணவுடன் வைக்கப்பட்டுள்ள தர்பூசணியில் செதுக்கிய பிரதமர் மோடியின் உருவம்
76 வகை இயற்கை உணவுடன் வைக்கப்பட்டுள்ள தர்பூசணியில் செதுக்கிய பிரதமர் மோடியின் உருவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 3:37 PM IST

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-BY இரா. மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அடுப்பு இல்லா சமையல் முறையில் 76 வகையான ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளைத் தயாரித்து நெல்லையை சேர்ந்த சமையல் கலைஞர் செல்வகுமார் அசத்தியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 76வது பிறந்த நாள் இன்று (செப்.17) கொண்டாடப்படுகிறது. இதையடுத்து, பாஜக சார்பாக நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்நிலையில், திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த சமையல் கலைஞர் செல்வகுமார் என்பவர், பிரதமரின் 76வது பிறந்த நாளை குறிப்பிடும் வகையில், 76 வகையான ஆரோக்கிய உணவுகளை தயாரித்து காட்சிப்படுத்தி, மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்தைத் தெரிவித்த நிகழ்வு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

76 வகையான உணவுகள்

திருநெல்வேலியில் உள்ள பிரபல உணவகத்தில் தலைமை சமையல் கலைஞராக செல்வகுமார் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது தனித்திறனை வெளிப்படுத்தி, நாட்டின் பிரதமருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை தயாரிக்க முடிவு செய்தார்.

76 வகை இயற்கை உணவு வகைகள்
76 வகை இயற்கை உணவு வகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்படி, எரிப்பொருள் சிக்கனத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், ’அடுப்பு இல்லா சமையல்’ முறையில், பல்வேறு பழம், காய், பயிறு மற்றும் கிழங்கு வகைகளை பயன்படுத்தி, 76 வகையான உணவுகளை தயாரித்துள்ளார்.

இவற்றில் 24 வகை பல்வேறு காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் சாலட்கள், 26 வகை முளைகட்டிய பயறு வகைகளைக் கொண்ட சாலட்கள், 14 வகை நிலத்துக்கு அடியில் விளையும் கிழங்கு வகைகளைக் கொண்ட சாலட்கள் உள்ளிட்ட விதவிதமான சாலட்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஒவ்வொரு உணவு வகையிலும் உள்ள சத்துகள் மற்றும் அவை உடலுக்கு அளிக்கும் நன்மைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்படுவதுடன், இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த உணவுகள் உடல்நலத்திற்கு பயனளிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தர்பூசணியில் பிரதமர் மோடி உருவம்

சமையல் கலையில் மட்டுமின்றி பழங்களில் உருவங்களை செதுக்குவதிலும் திறமை பெற்றுள்ள செல்வகுமார், தர்பூசணி பழத்தில், பிரதமர் மோடியின் இளமைப் பருவம் மற்றும் தற்போதைய தோற்றம் ஆகியவற்றை தத்ரூபமாக செதுக்கியுள்ளார்.

மேலும், பிரதமர் மோடி பெரிதும் மதிக்கும் அவரது தாயார் உருவத்தையும் தர்பூசணியில் வடிவமைத்து அசத்தியுள்ளார். பிறந்தநாள் வாழ்த்தை தெரிவிக்கும் வகையில் வாழ்த்து வாசகத்தையும் தர்பூசணியில் வடிவமைத்துள்ளார்.

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பிரதமர் மோடியை போன்று முதுமையிலும் சுறுசுறுப்பாக...

இதுகுறித்து சமையல் கலைஞர் செல்வகுமார் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், ”இளம் வயது முதலே உடலுக்கு நன்மை தரும் உணவுகளை உட்கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி வருகிறேன். இதன் மூலம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்ற முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டும் வகையில், பிரதமர் பிறந்தநாளில் 76 வகையான உணவுகளைத் தயாரித்துள்ளேன்.

இயற்கை உணவு வகைகள்
இயற்கை உணவு வகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து மக்களுக்காக உழைத்து வருவதால், அவர் நல்ல உடல்நலத்துடன் நீண்ட காலம் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற வாழ்த்துடன் இந்த உணவு வகைகள் மற்றும் உருவங்களை வடிவமைத்துள்ளேன்.

சமீபத்தில் மேற்காசிய போர் காரணமாக உலக அளவில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. இதுபோன்ற சூழலில் அடுப்பில்லாத சமையல் என்பது நெருக்கடியான சூழலையும் சமாளிக்க உதவியாக இருக்கும். எரிப்பொருள் சிக்கனம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கத்திற்காகவும் இந்த ஏற்பாட்டை செய்தேன்” என செல்வகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், "பிரதமர் மோடியை போன்று முதுமையிலும் சுறுசுறுப்பாக இளைஞர்கள் செயல்படும் வகையில், மக்களின் ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்த முயற்சியை எடுத்துள்ளேன்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

நாட்டின் தென்கோடி பகுதியான திருநெல்வேலியில் இருந்து, ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் மற்றும் தர்பூசணியில் செதுக்கப்பட்ட உருவங்கள் மூலம் பிரதமர் மோடிக்கு சமையல் கலைஞர் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள நிகழ்வு அப்பகுதி மக்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

PM MODI 76TH BIRTHDAY
NELLAI CHEF PM MODI DISHES
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்தநாள்
76 வகை இயற்கை உணவு
CHEF WISHED PM WITH 76 DISHES

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