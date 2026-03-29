கோவை வந்த பிரதமர்; வரவேற்க செல்லாத அண்ணாமலை - விளக்கம் கொடுத்த வானதி சீனிவாசன்

கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள 21 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்தார்.

வானதி சீனிவாசன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு
வானதி சீனிவாசன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 29, 2026 at 10:21 PM IST

கோவை: பிரதமர் மோடி இன்று கோவைக்கு வந்த நிலையில், அவரை வரவேற்க பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை செல்லாதது, பல்வேறு யூகங்களை எழுப்பி உள்ளது.

கேரளாவில் நடைபெறும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக, பிரதமர் மோடி தனி விமானத்தில் கோவை வந்தார். அவரை, கோவை விமான நிலையத்தில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன், இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் பாரிவேந்தர், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

இதையடுத்து, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர்,"தமிழகத்தில் 5 ஆண்டுகளாக மக்கள் கண்ணீர் வடித்து வருகிறன்றனர். பல்வேறு கொடுமைகளை அனுபவித்து இருக்கின்றனர். கிட்டத்தட்ட 9 ஆயிரம் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 3,500-க்கும் மேற்பட்ட சிறு குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொங்கு மண்டலத்தில் எந்த குடும்பமும் தோட்டத்தில் வாழ முடியாது சூழல் இருக்கிறது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுப் போய்விட்டது. அதை கட்டிக்காக்க தவறிய முதல்வர் மீண்டும் அதே வேட்பாளர்களை களம் இறக்கியுள்ளார். அவர்களை மக்கள் தேர்தலில் புறக்கணிப்பார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேசுகையில், "தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும். இன்றைய சூழலில் சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்குலைவு, விலைவாசி உயர்வு, மின் கட்டண உயர்வு உட்பட பல்வேறு பிரச்சனைகளால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக வந்தால்தான் மக்களுக்கான திட்டங்கள் கிடைக்கும். கோவை , திருப்பூர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 21 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும்" என்றார்.

பாஜக தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கூறுகையில், "கோவை தெற்கு தொகுதியில் முன்னாள் ஊழல் அமைச்சரை வேட்பாளராக திமுக அறிவித்துள்ளது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில், சிறையில் ஒரு அமைச்சரை வைத்திருந்த பெருமை திமுகவிற்கு மட்டுமே உண்டு. கடந்த தேர்தலை போலவே, கோவையில் பத்துக்கு பத்து தொகுதிகளில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெறும். ஆனால், ஊழல் கறை படிந்த அமைச்சரை கோவைக்கு அனுப்பி, மக்களை அவமரியாதை செய்திருக்கிறது திமுக" என்றார்.

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லையே என்ற கேள்விக்கு, "பாஜக ஒரு தேசிய கட்சி. கட்சியின் தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் திங்கள்கிழமைதான் வெளிநாட்டில் இருந்து வருகிறார். அவர் வந்ததும் மாநில அளவிலான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி, அதன் பின்னர் உத்தேச பட்டியல் டெல்லி சென்று, அங்கிருந்து வேட்பாளர் அறிவிப்பு இருக்கும்" என்றார்.

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கோவையில் இருந்தும் பிரதமரை வரவேற்க வரவில்லையே என்ற கேள்விக்கு, "நான் வந்தவுடன் அண்ணாமலை எப்பொழுது வருகிறார் என கேட்டேன். வரவேற்பு பட்டியலில் அவருடைய பெயர் உள்ளது. அவர்தான் வரவில்லை என்று சொன்னார்கள். இதுபற்றி அவரிடம் விவரம் கேட்பேன்" எனத் தெரிவித்தார்.

