திண்டுக்கல் திமுக பிரமுகர் கொலை வழக்கு - முக்கிய நபர் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை
மர்ம நபர்கள் தாக்கியபோது வீரபத்திரனுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற அவரது மனைவியும் படுகாயமடைந்தார்.
Published : October 6, 2026 at 5:26 PM IST
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே திமுக பிரமுகர் ‘பாத்ரூம்’ முருகன் கொலை வழக்கில் முக்கிய நபராக குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த வீரபத்திரன், இன்று பட்டப்பகலில் மர்ம நபர்களால் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரரும், திமுக பிரமுகருமான ‘பாத்ரூம்’ முருகன், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் காரில் கடத்தப்பட்டு, ஓடும் காரிலேயே வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். மேட்டுப்பட்டி காளியம்மன் கோயில் கணக்கு வழக்கு தொடர்பாக ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதாக போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதுதொடர்பாக முருகனின் கார் ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட 8 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர். இவர்கள் அண்மையில் ஜாமினில் வெளியே வந்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், முருகன் கொலை வழக்கில் முக்கிய நபராக சேர்க்கப்பட்டிருந்த மேட்டுப்பட்டியைச் சேர்ந்த வீரபத்திரன், இன்று தனது மனைவியுடன் திண்டுக்கல் - நத்தம் நெடுஞ்சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அவர்கள் நொச்சி ஓடைப்பட்டி அருகே சென்றபோது, பின்னால் காரில் வந்த மர்ம நபர்கள் அவரது இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதினர்.
இதில் வீரபத்திரனும் அவரது மனைவியும் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தனர். பின்னர் காரிலிருந்து இறங்கிய மர்ம கும்பல், வீரபத்திரனை சுற்றி வளைத்து பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டியது. மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்த பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த கொடூர தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த வீரபத்திரன் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சாணார்பட்டி போலீஸார், வீரபத்திரனின் உடலை மீட்டு உடற்கூராய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தாக்குதலின்போது கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்த வீரபத்திரனின் மனைவியை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்தில் தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மோப்ப நாய் டிம்மி வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது சிறிது தூரம் ஓடிச் சென்று நின்றது.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் உத்தரவின்பேரில், புறநகர் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் மஞ்சிமா தலைமையில் தனிப்படை போலீஸார் கொலையாளிகளைத் தேடி வருகின்றனர். தப்பிச் செல்ல பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஸ்கார்பியோ காரை போலீஸார் பறிமுதல் செய்ததுடன், அதில் இருந்த பயங்கர ஆயுதங்களையும் கைப்பற்றினர்.
‘பாத்ரூம்’ முருகன் கொலைக்கு பழிக்குப் பழியாக வீரபத்திரன் கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் முன்விரோதம் காரணமா? என்பது குறித்து போலீஸார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.