நவம்பரில் ஆசிரியர்கள் தொடர் போராட்டம்; பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தல்

நவம்பரில் ஆசிரியர்கள் தொடர் போராட்டம்; பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தல்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணை குறைத்தல், காலை உணவுத் திட்டப் பணிகளில் ஆசிரியர்களை ஈடுபடுத்தக் கூடாது என பல்வேறு கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி முன்வைத்துள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 7:52 PM IST
மதுரை: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் நவம்பர் மாதம் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர் போராட்டங்களை நடத்த போவதாக தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மாநிலச் செயற்குழுக் கூட்டம் மதுரை மூட்டா அரங்கில் இன்று (அக்.18) நடைபெற்றது. மாநிலத் தலைவர் மூ.மணிமேகலை தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மதுரை மாவட்டச் செயலாளர் பெ.சீனிவாசன், இந்தியப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் அகில இந்தியப் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ச.டேவிட் ராஜன், கு.சுதா, மாநிலப் பொருளாளர் தா.கணேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்தக் கூட்டத்தில் ஆசிரியர்களின் ஊதியம், ஓய்வூதியம், பதவி உயர்வு, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய இழப்பு
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் ச.மயில் கூறுகையில், "கடந்த இரண்டு ஊதியக் குழுக்களிலும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் கடுமையான ஊதிய இழப்பை சந்தித்துள்ளனர். தற்போதைய ஊதிய அட்டவணையில் நிலை 12-இல் வரிசை எண் 45-ஐ எட்டிய ஆசிரியர்களுக்கு, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுகூட கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஊதிய அட்டவணையில் நிலை 12-இல் வரிசை எண் 45-க்கு பிறகு 46 முதல் 50 வரை கூடுதல் வரிசைகளை உருவாக்கி, இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு கிடைக்க தமிழக அரசு உடனடியாக ஆணை வெளியிட வேண்டும்.
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தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பணப்பலன்
ஆரம்பப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள் தேர்வு நிலை மற்றும் சிறப்பு நிலை பெற்றதற்கான தர ஊதியம் தொடர்பான தணிக்கை தடைகளுக்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்தத் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, பள்ளிக்கல்வித்துறை மேல்முறையீடு செய்ய முடிவெடுத்திருப்பது ஆசிரியர்களை பாதிக்கும் நடவடிக்கையாகும்.
இதனால் தமிழகம் முழுவதும் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட ஓய்வுபெற்ற தலைமை ஆசிரியர்கள் தங்களுக்குரிய ஓய்வூதியப் பணப்பலன்களை பெற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். எனவே, மேல்முறையீடு செய்யும் முடிவைக் கைவிட்டு, நீதிமன்றத் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தி, பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்குரிய பணப்பலன்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.
உயர்கல்விக்கான ஊக்க ஊதியம்
எம்.காம்., பி.எட்., எம்.ஏ. பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட உயர்கல்வித் தகுதிகளுக்கான ஊக்க ஊதியம் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள், நீதிமன்றங்களை நாட வேண்டிய நிலை உள்ளது. குறிப்பாக, 10.03.2020-க்கு முன்பு உயர்கல்வித் தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களின் ஊக்க ஊதியப் பிரச்சினைக்கும் அரசு தீர்வு காண வேண்டும்.
ஆசிரியர்களை நீதிமன்றங்களுக்கு அலைய விடாமல், அவர்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து உரிய தீர்வு வழங்க வேண்டும். ஆசிரியர்களுக்குச் சாதகமாக வழங்கப்பட்ட நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யும் போக்கையும் அரசு கைவிட வேண்டும்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
தவெக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தபடி பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதுவரை, 'தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (TAPS) முழுமையாகச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அரசு விரைந்து வெளியிட வேண்டும்.
தற்போது வழங்கப்படும் இடைக்கால ஓய்வூதியத்துக்குப் பதிலாக, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு முழுமையான ஓய்வூதியத்தையும் ஓய்வுக்காலப் பணப்பலன்களையும் வழங்க வேண்டும். மேலும், 1.1.2026-க்கு முன்பு ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உரிமை ஓய்வூதியத்தையும் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என இந்தக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
'டெட் தேர்வு - மதிப்பெண்ணை குறையுங்கள்'
கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பு பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கக் கோரி தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதை சங்கம் வரவேற்றுள்ளது.
அதேநேரத்தில், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி மதிப்பெண்களைக் குறைக்க வேண்டும். ஆசிரியர்களின் பணி அனுபவத்துக்கு ஏற்ப வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். 2026 நவம்பர் மாதத்தில் மீண்டும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வை நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு, டிசம்பர் மாதத்திற்குள் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட வேண்டும்.
காலை உணவுத் திட்டத்தில் ஆசிரியர்களா?
காலை உணவுத் திட்டப் பணிகளில் ஆசிரியர்களை ஈடுபடுத்தக் கூடாது. 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவுத் திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தி இருப்பதை சங்கம் வரவேற்றுள்ளது. அதே வேளையில், திட்டத்தின் பொறுப்புகளை ஆசிரியர்களிடம் முழுமையாக ஒப்படைப்பதால் கற்பித்தல் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, காலை உணவுத் திட்டத்திற்கென நியமிக்கப்பட்டுள்ள பணியாளர்களே அதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர்களைக் கூடுதல் பொறுப்பாளர்களாக நியமிப்பதைப் பள்ளிக்கல்வித்துறை கைவிட வேண்டும் எனவும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசாணை 243-ஐ ரத்து செய்க
தொடக்கக்கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் 90 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களின், குறிப்பாகப் பெண் ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வு வாய்ப்புகளைப் பாதிக்கும் வகையில் முந்தைய ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை 243-ஐ உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது. இதுதொடர்பான தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
தொடர் போராட்டம்
மேலும், இந்தக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் வரும் நவம்பர் மாதம் தொடர் போராட்டத்தில் ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுவார்கள் என தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" என அவர் கூறினார்.