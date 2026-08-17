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அய்யனாருக்கு காணிக்கையாக வழங்கிய ஐம்பொன் சங்கிலியை அணிந்து போஸ் கொடுத்த பூசாரி சஸ்பெண்ட்

கோயில் நிர்வாகம் நடத்திய விசாரணையில், பக்தர் கோவிலுக்கு காணிக்கையாக வழங்கிய சங்கிலியை பூசாரி செந்தில் தனது கழுத்தில் அணிந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கியது உறுதியானது.

சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட பூசாரி செந்தில்
சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட பூசாரி செந்தில் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 10:13 PM IST

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நெல்லை: சொரிமுத்து அய்யனாருக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட ஐம்பொன் சங்கிலியை அணிந்து கொண்டு போஸ் கொடுத்த கோயில் பூசாரியை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம், பாபநாசம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற சொரிமுத்து அய்யனார் கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு நெல்லை மட்டுமின்றி தென்காசி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். அவர்ககளில் பலர் அய்யனாருக்கு அவ்வப்போது காணிக்கையாக பணம் மற்றும் நகைகளை வழங்குவது வழக்கம்.

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கடந்த மே மாதம் இந்த கோயிலுக்கு வந்த திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த தாமோதரன் என்ற பக்தர், சுமார் 26 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் சொரிமுத்து அய்யனார் மற்றும் அம்பாள் ஸ்ரீ பூர்ணகலா புஷ்கலா உருவப்படம் பொறித்த ஐம்பொன் சங்கிலியை காணிக்கையாக வழங்கியுள்ளார். சுவாமிக்கு சாத்தப்பட்டிருந்த அந்த சங்கிலி, லேசாக சேதம் அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து சங்கிலியை சரி செய்து கொடுப்பதற்காக கோயில் பூசாரியான பிச்சையா என்பவர், செந்தில் என்ற மற்றொரு பூசாரியிடம் சங்கிலியை கொடுத்துள்ளார். கடந்த 11-ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆடி அமாவாசை திருவிழாவின் போது, பக்தர் காணிக்கையாக வழங்கிய அந்த ஐம்பொன் சங்கிலியை பூசாரி செந்தில் அணிந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கியுள்ளார்.

இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவிய நிலையில், கோயிலுக்கு சங்கிலியை காணிக்கை வழங்கிய திண்டுக்கல் பக்தர் தாமோதரன், இதுதொடர்பாக சமூக வலைதளம் வாயிலாக கோயில் நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தார்.

இதுபற்றி கோயில் நிர்வாக அலுவலர் இளங்குமரனுக்கு தெரியவந்ததை தொடர்ந்து, அவர் விசாரணை மேற்கொண்டார். விசாரணையில் பக்தர் கோவிலுக்கு காணிக்கையாக வழங்கிய சங்கிலியை பூசாரி செந்தில் தனது கழுத்தில் அணிந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கியது உறுதியானது.

இதையடுத்து, இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் நெல்லை மண்டல இணை ஆணையர் கவிதா பிரியதர்ஷினி உத்தரவின் பேரில், பூசாரி செந்திலை சஸ்பெண்ட் செய்து கோவில் நிர்வாகம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

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மேலும், சங்கிலி சேதமடைந்ததாகக் கூறி, கோவில் நிர்வாகத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் அதனை சரி செய்வதற்காக வேறு ஒருவரிடம் ஒப்படைத்த விவகாரம் தொடர்பாகவும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உரிய விளக்கம் அளிக்குமாறு பூசாரி பிச்சையாவுக்கு கோவில் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து கோயில் செயல் அலுவலர் இளங்குமரன் கூறுகையில், "தாமோதரன் காணிக்கையாக வழங்கிய மாலையின் மதிப்பு சுமார் ரூ.25 ஆயிரம் இருக்கும். ஆனால் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் 200 கிராம் தங்கம் என தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்கள். தொடர்ந்நு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.

TAGGED:

SORIMUTHU AYYANAR
SORIMUTHU AYYANAR AIMPON CHAIN
NELLAI SORIMUTHU
நெல்லை சொரிமுத்து அய்யனார்
PRIEST SUSPENDED IN NELLAI

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