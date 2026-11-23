பாதிரியார் மீது பாலியல் தொல்லை புகார்; இளம்பெண் பேசும் ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பு
தான் வீட்டில் இல்லாததைப் பயன்படுத்தி பாதிரியார் ஷிவாகர் தனது மனைவியை ஆசை வார்த்தைக்கூறி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து ஏமாற்றியதாக ஆறுமுகநேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 11:05 PM IST
தூத்துக்குடி: இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்ததாக பாதிரியார் மீது அப்பெண்ணின் கணவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் ஆறுமுகநேரி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பாதிரியாருடன் இளம்பெண் பேசும் ஆடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகிலுள்ள காயல்பட்டிணம், சிங்கித்துறை பகுதியைச் சேர்ந்த யுனோக் என்பவர் அதேபகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவரை 8 ஆண்டுகளாகக் காதலித்து கடந்த ஜனவரி மாதம் அங்குள்ள செல்வமாதா ஆலயத்தில் வைத்து திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் யுனோக் வெளிநாட்டில் கப்பலுக்கு வேலைக்கு சென்றுள்ளார். தொடர்ந்து கடந்த நவ.20-ஆம் தேதி ஊர் திரும்பிய யுனோக்கிற்கு காதல் மனைவியின் நடத்தை மீது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அப்போது அவரது செல்போனை பார்த்தபோது அங்குள்ள செல்வமாதா ஆலயத்தின் பாதிரியாராக இருக்கக்கூடிய ஷிவாகருடன் நெருங்கிய உறவில் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இரவு நேரத்தில் பாதிரியார் ஷிவாகருடன் வீடியோ காலில் பேசியது, அந்தரங்கமாக இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
இதனையடுத்து அவர் தனது மனைவியிடம் கேட்டபோது அவர் பாதிரியாருடன் தகாத உறவில் இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கணவர் தான் வீட்டில் இல்லாததைப் பயன்படுத்தி பாதிரியார் ஷிவாகர் தனது மனைவியை ஆசை வார்த்தைக்கூறி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து ஏமாற்றியதாக ஆறுமுகநேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் ஆறுமுகநேரி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் "அந்த இளம்பெண் பாதிரியாரிடம் செல்போனில் நம் உறவில் இருந்தது, என் கணவருக்கு தெரிந்துவிட்டது" என கூறும்போது "என் மரியாதை போயிடுச்சே" என பாதிரியார் புலம்புவதாக வெளியாகி உள்ள ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த சம்பவம், காயல்பட்டிணம் பகுதியைச் சேர்ந்த மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.