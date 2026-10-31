சிறுமிகளுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: மதபோதகருக்கு 4 தூக்கு தண்டனை வழங்கிய வழக்கில் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் விதித்த நான்கு தூக்கு தண்டனைகளையும் உறுதி செய்யக் கோரி காவல்துறை தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : October 31, 2026 at 12:30 PM IST
சென்னை: நான்கு சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் மதபோதகர் ஆபிரகாமிற்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்யக் கோரிய வழக்கில், முத்த வழக்கறிஞரை நியமித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் தேவர்குளம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட மேலஇலந்தைகுளம் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த கிறிஸ்தவ திருச்சபையில் மதபோதகராகப் பணியாற்றி வந்தவர் ஆபிரகாம் (வயது 47). இவர் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு முதல் 2022-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், 13 வயதுக்குட்பட்ட 4 சிறுமியரைப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், சிறுமியரைத் திருச்சபைக்கு வரவழைத்து, பைபிள் மற்றும் பாடல்கள் கற்றுக் கொடுப்பதாகக் கூறி பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக தெரியவந்தது. மேலும், தங்களுக்கு நேர்ந்த கொடுமைகள் குறித்து பெற்றோரிடமோ, மற்றவர்களிடமோ தெரிவித்தால் கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் எனச் சிறுமியரை, அபிரகாம் மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாகப் பள்ளிகளுக்குச் செல்லாமல் வீட்டில் இருந்த சிறுமியர், மதபோதகரின் இத்தகைய செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியரில் ஒருவர் தனக்கு நேர்ந்த பாலியல் கொடுமைகள் குறித்து பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து சிறுமியின் தாயார் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், 2022-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருநெல்வேலி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய போலீசார், மதபோதகர் ஆபிரகாமைக் கைது செய்தனர்.
4 தூக்கு தண்டனைகள் விதித்த நெல்லை நீதிமன்றம்
தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட நான்கு சிறுமியரிடமும் நடத்திய விசாரணையில், மருத்துவ மற்றும் இதர ஆதாரங்களை காவல்துறையினர் சேகரித்தனர். இந்த வழக்கு நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கில் காவல்துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆதாரங்கள், சாட்சியங்கள் மற்றும் அரசு தரப்பு வாதங்களைப் பரிசீலித்த நீதிமன்றம், ஆபிரகாம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதாகத் தீர்ப்பளித்தது.
இதையடுத்து, கடந்த ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி, இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ்குமார், ஆபிரகாமுக்கு நான்கு தூக்கு தண்டனைகள் விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட நான்கு சிறுமியருக்கும் தமிழ்நாடு அரசு தலா ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும், மொத்தமாக 40 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க உத்தரவிட்டார். குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அபிரகாமிற்கு ரூ. 52 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
நீதிமன்றத்திற்கு உதவ மூத்த வழக்கறிஞர் நியமனம்
இதனைத் தொடர்ந்து, கீழமை நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்துள்ளதால், சட்ட நடைமுறையின்படி அந்தத் தண்டனையை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும். அதன்படி, ஆபிரகாமுக்கு நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் விதித்த நான்கு தூக்கு தண்டனைகளையும் உறுதி செய்யக் கோரி காவல்துறை தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதற்கிடையே, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை எதிர்த்து ஆபிரகாம் தரப்பிலும் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் நிர்மல்குமார், குணசேகரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, குற்றவாளி ஆபிரகாம் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்தும் விசாரிக்கப்பட்டது.
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இரு தரப்பு மனுக்களையும் விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் சட்டரீதியான அம்சங்களை விரிவாகப் பரிசீலித்து நீதிமன்றத்திற்கு உதவும் வகையில் மூத்த வழக்கறிஞர் அஜ்மல்கானை நியமித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், வழக்கை முழுமையான இறுதி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கான தேதியை முடிவு செய்வதற்காக விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.
தண்டனை உறுதி செய்யப்படுமா?
இந்நிலையில், நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் விதித்துள்ள நான்கு தூக்கு தண்டனைகளும் உயர் நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காவல்துறை தரப்பில் தண்டனையை உறுதி செய்யக் கோரியும், குற்றவாளி தரப்பில் தண்டனையை எதிர்த்தும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, இரு தரப்பு வாதங்கள் மற்றும் வழக்கின் ஆவணங்களை உயர் நீதிமன்றம் விரிவாக ஆய்வு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கீழமை நீதிமன்றம் விதித்த மரண தண்டனை உயர் நீதிமன்றத்தால் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே அது சட்டரீதியாக அமல்படுத்தப்பட முடியும். எனவே, இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையும், உயர் நீதிமன்றத்தின் இறுதி முடிவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன.