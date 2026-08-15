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அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது - திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேட்டி

வரி வசூல் செய்வது மென்மையாக இருக்க வேண்டும்; கொடுமையாக இருக்கக் கூடாது என திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கூறியுள்ளார்.

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேட்டி
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 3:56 PM IST

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தூத்துக்குடி: அத்தியாவசிய பொருட்கள் உள்பட அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ளதாக விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையில் பேசிய வழக்கில் நிபந்தனை ஜாமீனில் உள்ள திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், ஐந்தாவது நாளாக இன்று (ஆக.15) தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், "தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. ஏற்கனவே, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டி என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறார்களோ?, அதன்படி செயல்படுவோம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். விளாத்திகுளம் சங்கரலிங்கபுரம் தீண்டாமை சுவர் குறித்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் அது குறித்து கருத்துக் கூற விரும்பவில்லை. தேர்தல் கூட்டணி குறித்து எங்களுடைய தலைவர் முடிவு செய்வார்.

அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, அரிசி விலை கிலோ ரூபாய் 20 அதிகரித்துள்ளது. மின்சாரக் கட்டணமும் அதிகரித்துள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் வீட்டு வரி ஏறக்குறைய 10 மடங்கு, 20 மடங்கு, 100 மடங்கு வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாத ஊதியத்தில் பணியாற்றுபவர்கள், சொந்த வீட்டில் குடியிருந்தாலும், மாதம், மாதம் வாடகைச் செலுத்துவதுபோல் கஷ்டமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்று சுதந்திர தினம். சுதந்திரமாக முடிவுகளை எடுப்போம் எனக்கூறி ஆட்சிக்கு வந்தனர். ஆனால், மக்களுடைய அனைத்து விதமான உரிமைகளையும், இந்த ஆட்சிப் பறித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. எப்போது விடியும் என்பதைப் பார்ப்போம். சுதந்திரம் மறுக்கப்படுவது என்பது பல்வேறு விதத்தில் உள்ளது. "வயிற்றுக்கு சோறிடல் வேண்டும்; வாழும் மனிதற்கெல்லாம் தனி மனிதனுக்கு உணவு இல்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்" என்று மகாகவி பாரதியார் சொன்னார்.

சொந்த வீட்டிற்கே வாடகைச் செலுத்துவதுபோல் வீட்டுக்கு வரி செலுத்தினால் என்னாவது?, இந்திய நாட்டில் இருக்கின்றோம். சுதந்திர தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம். வரி என்பது மனிதர்களை விழுங்கி விடக்கூடாது. வரி வசூல் செய்வது மென்மை, தன்மையாக இருக்க வேண்டும்; கொடுமையாக இருக்கக் கூடாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேட்டி
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