கிலோ ரூ.168-க்கு விற்பனையாகும் சின்ன வெங்காயம்; வியாபாரிகள் சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்
மழை குறைந்து, வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து மார்க்கெட்டிற்கு புதிய வரத்து அதிகரித்தால் மட்டுமே விலை மீண்டும் குறைய வாய்ப்புள்ளது என கூறப்படுகிறது.
Published : October 26, 2026 at 4:01 PM IST
திருநெல்வேலி: சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.168-க்கு விற்பனையாவதால் சாமானிய மக்களும், இல்லத்தரசிகளும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
நெல்லை பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட்டிற்கு சின்ன வெங்காயத்தின் வரத்து கடந்த சில தினங்களாக கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, வெங்காயத்தின் விலை மளமளவென உயர்ந்து வருகிறது. வெங்காயம் விளையும் பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாகவும், அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து வரத்து கணிசமாகக் குறைந்துவிட்டது.
தீபாவளி பண்டிகை அடுத்த 15 நாட்களில் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், வடை உள்ளிட்ட பலகாரங்களில் சேர்க்க சின்ன வெங்காயத்தின் தேவை அதிகமாக இருக்கும் என்ற நிலையில், அதன் வரத்து குறைவாக உள்ளதால் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை கிலோ ரூ.90 முதல் ரூ.120 வரை விற்கப்பட்டு வந்த சின்ன வெங்காயம், வரத்து குறைந்ததால் ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ.30 வரை உயர்ந்து ரூ.150-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில், விலை இன்று மேலும் அதிகரித்து ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.168 என்ற உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
அதேபோல், சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை கிலோ ரூ.50-க்கு விற்கப்பட்ட பல்லாரி வெங்காயத்தின் விலையும் தற்போது ரூ.80 வரை உயர்ந்துள்ளது. கத்தரிக்காய் உள்ளிட்ட பிற காய்கறிகளின் விலையிலும் ஏற்ற இறக்கம் காணப்படுகிறது.
வெளிச்சந்தைகள் மற்றும் பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட்டில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.168 வரை விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், உழவர் சந்தைகளில் கிலோ ரூ.140 முதல் ரூ.145 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உழவர் சந்தையிலும் விலை சற்று அதிகமாகவே இருப்பதால் நடுத்தர மற்றும் ஏழை, எளிய குடும்பத்தினர் அன்றாட சமையல் செலவை சமாளிக்க முடியாமல் திணறி வருகின்றனர்.
மழை குறைந்து, வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து மார்க்கெட்டிற்கு புதிய வரத்து அதிகரித்தால் மட்டுமே விலை மீண்டும் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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இது குறித்து பாளையங்கோட்டை காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் கூறுகையில், "உள்ளூரில் சின்ன வெங்காயம் வரத்து முழுவதுமாக நின்றுவிட்டது. தற்போது ராசிபுரம், துறையூர் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து பட்டறை சின்ன வெங்காயம் மட்டும் தான் வருகிறது. முன்பு ஆறு லாரிகளில் வந்த வெங்காயம், தற்போது வெறும் 3 லாரிகளுக்கு மட்டுமே வருகிறது.
மற்றபடி வேறு எங்குமே சின்ன வெங்காயம் விளைச்சல் இல்லை. இனி மார்கழி மாதம் வரை உள்ளூரிலும் விளைச்சல் இருக்காது. எனவே அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு தான் சின்ன வெங்காயம் விலை குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த விலை உயர்வு ஏழை. எளிய நடுத்தர மக்களை கடுமையாக பாதிக்கும்" என்றனர்.