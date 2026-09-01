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கிடுகிடுவென உயர்ந்த வெங்காயம், சர்க்கரை விலை - காபி, பண்டம் கூட போட முடியவில்லை; இல்லத்தரசிகள் கண்ணீர்

மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து சுமார் 20,000 டன் வெங்காயம் வரவேண்டிய நிலையில், 6,000 டன் மட்டுமே வந்ததும், விலை உயர்வுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.

வெங்காயம் விலை உயர்வு
வெங்காயம் விலை உயர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 5:50 PM IST

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-BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: வெங்காயம், சர்க்கரை, பால், சிக்கன், மட்டன் விலை உயர்ந்துள்ளதால் தாங்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி உள்ளதாக இல்லதரசிகள் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளனர்.

சமையலுக்கு எது இருக்கிறதோ இல்லையோ, வெங்காயம் இல்லாவிட்டால் பெண்கள் டென்ஷன் ஆகிவிடுவார்கள். அந்தளவுக்கு அன்றாட சமையலில் தவிர்க்க முடியாத பொருளாக பல்லாரி என்றழைக்கப்படும் வெங்காயம் இருந்து வருகிறது. வெங்காயத்தை தோல் உறிக்கும்போது கண்களில் கண்ணீர் வரும். ஆனால் வெங்காயத்தின் விலையை கேட்டாலே இல்லத்தரசிகளுக்கு கண்களில் கண்ணீர் வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் வெங்காயத்தின் தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், வட மாநிலங்களில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாகவும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி காரணமாகவும் வரத்து கணிசமாக குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தொடர்ந்து பெரிய வெங்காயத்தின் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு மூன்று கிலோ வெங்காயம் 100 ரூபாய் விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று திருநெல்வேலியில் அதன் விலை கிலோ 80 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. தினசரி சந்தைகளில் 80 ரூபாய் வரை விற்கப்படும் நிலையில் கிராமப்புறங்களில், நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சிறிய கடைகளில் 120 ரூபாய் வரை வெங்காயம் விற்கபடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலியை பொறுத்தவரை பாளையங்கோட்டை டவுன், திருநெல்வேலி சந்திப்பு ஆகிய இடங்களில் தினசரி மார்க்கெட் அமைந்துள்ளது. இது தவிர மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளிலும், தினசரி சந்தைகள் உள்ளன. மாவட்டம் முழுவதும் நாள் ஒன்றுக்கு மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து 100 லாரிகளில் சுமார் 20,000 டன் வெங்காயம் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படும்.

குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து தான் அதிக அளவு வெங்காயம் விற்பனைக்கு வருகிறது. ஆனால் வரத்து குறைவு காரணமாக, நூறு லாரிகள் வர வேண்டிய இடத்தில் தற்போது வெறும் 30 லாரிகளில் சுமார் 6,000 டன் மட்டுமே வெங்காயம் வருவதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். இதன் காரணமாகவே வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது.

பாளையங்கோட்டை தினசரி சந்தையில் 80 ரூபாய் வரை பெரிய வெங்காயம் விற்கப்படும் நிலையில் சிறிய ரக வெங்காயம் 100 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. அதேபோல் சின்ன வெங்காயம் அதிகபட்சம் ரூ.100 வரை விற்கப்படுகிறது. உழவர் சந்தையில் வெங்காயத்தின் விலை, 68 ரூபாயாக உள்ளது. ஆனால் வியாபாரிகள் பொதுமக்கள் காலையிலேயே வாங்கிச் சென்றதால் ஒரு மணி நேரத்தில் உழவர் சந்தையில் வெங்காயம் தீர்ந்து விடுகிறது.

இதனால் மக்கள், தனியார் சந்தைகளில் அதிக விலைக்கு வெங்காயத்தை வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. அதேபோல் உள்ளூரில் ஆலங்குளம், பாவூர்சத்திரம் போன்ற பகுதியில் இருந்து அதிக அளவில் வெங்காயம் உற்பத்தி செய்யப்படும். ஆனால் சமீபத்தில் சுமார் 200 ஏக்கர் அளவுக்கு பூச்சி தாக்கம் காரணமாக வெங்காய உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. இதுவும் விலை உயர்வுக்கு காரணம் என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட்டில் வெங்காய கடை நடத்தி வரும் நவாஸ் நம்மிடம் கூறுகையில், "மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் இருந்து வெங்காய வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக விலை அதிகரித்துள்ளது. பெரிய வெங்காயம் அதிகபட்சம் 100 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்கிறோம். உள்ளூரிலும் விளைச்சல் குறைந்துள்ளதால் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு விலை குறைய வாய்ப்பில்லை" என்றார்.

கடையை மூட வேண்டியதுதான்

மாரியப்பன் என்பவர் கூறுகையில், "டீக்கடை வைத்திருக்கிறேன். வெங்காயம் விற்கும் விலைக்கு, எட்டு ரூபாய் பத்து ரூபாய்க்கு வடை விற்க முடியாது. சர்க்கரையும் விலை கூடிவிட்டது. டீ 15 ரூபாய்க்கு விற்றால் தான் கட்டுப்படியாகும். ஆனால் எங்களை போன்ற சின்ன கடைகளில் உடனே விலையை கூட்ட முடியாது. 12 ரூபாய்க்கு தான் டீ விற்க முடிகிறது. வெங்காயம் இதுக்கு மேல் விலை ஏறினால் கடையை மூடிவிட்டு எங்காவது வேலைக்கு தான் செல்ல வேண்டும்.

60 ரூபாய்க்கு வெங்காயம் வங்கி விட்டு, 8 ரூபாய்க்கு எப்படி வடை கொடுக்க முடியும்? வெங்காயம், குருமா, சாம்பார் என அனைத்துக்கும் வெங்காயம் வேண்டும். வெங்காயம் இல்லாமல் ஓட்டல் வியாபாரமே நடக்காது. மூலப்பொட்கள் விலை கூடினாலும், நாங்கள் டீ மற்றும் வடையின் விலையை கூட்ட முடியாது.

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ஒரு ரூபாய் கூட்டினால் கூட வியாபாரம் நடக்காது. 15 ரூபாய்க்கு டீ விற்றால் கிராமங்களில் மக்கள் வாங்க மாட்டார்கள். அவர்கள் 15 ரூபாய்க்கு பால் வாங்கி வீட்டிலேயே டீ போட்டு கொடுத்து விடுவார்கள் மக்களிடமும் பெரிய அளவில் பணம் இருக்காது" என்றார்.

இதுகுறித்து வெங்காயம் வாங்க வந்த இல்லத்தரசி மாலதி என்பவர் கூறுகையில், "பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும், ஒரே விலையில் இருக்கிறது. பெரிய வெங்காயம் 50 ரூபாயிலிருந்து தற்போது 70 ரூபாய்க்கு சென்று விட்டது, சின்ன வெங்காயம் 80 ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள். எல்லா காய்கறிகளும் விலை உயர்ந்துள்ளது. எதை வாங்குவதென்றே தெரியவில்லை. சமையலுக்கு வெங்காயம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எந்த குழம்பு வைத்தாலும், வெங்காயம் தேவை. பெரிய வெங்கயம் உறிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும் என்பதால் எல்லோரும் பெரிய வெங்காயத்தை தான் விரும்பி வாங்குவார்கள்.

காபி, பண்டம் செய்வதற்கு சர்க்கரை தேவைப்படும். ஆனால் அதன் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. பால் விலை, மட்டன், சிக்கன் விலை என அனைத்தும் உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வுக்கு ஏற்ப மக்களிடம் வருமானம் இல்லை. அதனால் பெரிதும் கஷ்டமாகத் தான் இருக்கிறது" என்றார்.

மாலதி கூறியதை போன்று வெங்காயம் தவிர பச்சை காய்கறிகளின் விலையும் கிடுகிடுவென அதிகரித்துள்ளன. அதிகபட்சம் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ 140 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது. மேலும் கேரட், கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது. எனவே ஒட்டுமொத்தமாக ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலைவாசி உயர்வால் ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ONION
TIRUNELVELI
வெங்காயம் விலை உயர்வு
திருநெல்வேலி
ONION SUGAR RATES HIKE

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