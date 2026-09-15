காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் - அமைச்சர் அருண்ராஜ்
தமிழகத்தில் 2 வாரங்களில் 11,322 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, 4 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 938 பேர் பயன் பெற்றுள்ளனர் என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2026 at 7:23 PM IST
சென்னை: காய்ச்சல் இருப்பவர்கள் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் 192-வது ஆண்டு பிரிவான, எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் முதலாம் ஆண்டு சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வெள்ளை அங்கியை வழங்கி மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் வரவேற்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து, ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒளிப்பதிவு அரங்கை அவர் திறந்து வைத்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "நான் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் 1997-ம் ஆ்ண்டு முதல் முறையாக, எம்எம்சி அட்மிட் கார்டு வைத்துக் கொண்டு மருத்துவக் கல்லூரியில் இணைந்தேன். அந்த நினைவுகள் இப்போதும் இருக்கின்றன.
உங்களில் சில பேர் முதலமைச்சரிடம் விருது வாங்கியிருப்பீர்கள். இந்த ஆண்டும் விருது வாங்குவீர்கள். மருத்துவம் புனிதமான பணி. பிரச்சனை என்றால் மக்கள் 2 பேரிடம் தான் செல்வார்கள். ஒன்று மருத்துவமனை, மற்றொன்று காவல் நிலையம்.
மருத்துவர்களிடம் சிகிச்சை பெற்ற பிறகு கை எடுத்து கும்பிட்டு நோயாளி நன்றி தெரிவிப்பார்களே அதுதான் சிறந்தது. படிக்கும் போது அனுபவித்து படிக்க வேண்டும். பாடத் திட்டத்தை தாண்டி படித்தால் தான் சமூகத்தை புரிந்துக் கொள்ள முடியும். மருத்துவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் கற்றுத் தர வேண்டும். மருத்துவர்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். மருத்துவம் முடித்து செல்லும் போது சமூகத்தில் நல்ல குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். மருத்துவக் கொள்கையை பின்பற்றி செயல்பட வேண்டும்" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் அருண் ராஜ் பேசுகையில், "தற்போது இளநிலை மருத்துவப் படிப்பிற்கு இரண்டாவது கலந்தாய்வு நடைபெற்று வருகிறது. முதல்கட்டக் கலந்தாய்வு முடிந்த பிறகு காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்புவதற்கான கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது.
கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் கல்லூரி மீது நடவடிக்கை
மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நான்கரை ஆண்டுகளுக்குத் தான் கட்டணம் வாங்க வேண்டும். அதற்கு அதிகமாக கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என கூறியுள்ளோம். கூடுதலாக கட்டணம் வசூல் செய்த தனியார் கல்லூரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தனியார் கல்விக் கட்டண நிர்ணயக் குழுவிற்கு அனுப்பி உள்ளோம்.
தற்போது காய்ச்சல் அதிகமாக பரவி வருகிறது. அதனைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். பாெதுமக்களும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல், சளி இருந்தால் பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டாம். பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது மாஸ்க் அணிந்து செல்ல வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் 2025-ல் 25,585 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தது. நடப்பாண்டில் செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை 15,933 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. அவர்களில் 9 பேர் உயிரழந்தனர்.
கொசு ஒழிப்பு பணி தீவிரம்
டெங்கு பரவுவதை கட்டுப்படுத்த 25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் வீடுவீடாக சென்று கொசுப்புழுவை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மருத்துவமனையில் டெங்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான கட்டமைப்புகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன.
கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ்.பாபு, கடந்த 9-ந் தேதி சுவாச பிரச்சனை காரணமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் . அவர் உடல் நலம் சீராக இருக்கிறது. விரைவில் வீடு திரும்புவார். புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது குறித்து அங்கிருக்க கூடிய மீனவர்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தை குறித்து புரிய வைப்போம்.
செவிலியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்
மருத்துவத் துறையில் முதல்முறையாக 2,500 செவிலியர்களை பணிநிரந்தரம் செய்துள்ளோம். இவ்வாறு படிப்படிப்யாக நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் செவிலியர்களின் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கிறது. உடனடியாக அதனை நிரப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. எனவே 4,724 செவிலியர் பணியிடங்கள், மாவட்ட சுகாதார நல சங்கம் மூலம் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மதிப்பெண் அடிப்படையில் நிரப்பப்படும்.
மருத்துவ முகாம்கள்
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி முதல் இன்று வரை பல்வேறு இடங்களில் 11,322 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 4 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 938 பேர் பயன் பெற்றுள்ளனர். 3 ஆயிரத்து 401 பேருக்கு காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டது. காய்ச்சல் முகாம்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்படும்.
மருத்துவம் சார்ந்த துணைப்படிப்புகளுக்கான அரசாணை விரைவில் வெளியிடப்படும். அதன் அடிப்படையில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.