மீண்டும் சட்டமன்றத் தேர்தலை நடத்துவதே சரியான தீர்வு: ஸ்ரீதர் வேம்பு வலியுறுத்தல்

"ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறாவிட்டாலும் பரவாயில்லை; தமிழ்நாட்டில் பாஜக தனித்துப் போட்டியிட வேண்டும்" என்று ஸ்ரீதர் வேம்பு தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்ரீதர் வேம்பு (X/@svembu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 7, 2026 at 12:20 PM IST

சென்னை: குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்தி மீண்டும் சட்டமன்றத் தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று ஜோகோ (Zoho) நிறுவனத் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு பதிவிட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி மூன்று நாட்கள் ஆகியும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்காததால் தமிழ்நாடு அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

எனினும், ஆட்சியமைக்க 118 தொகுதிகள் தேவை என்ற நிலையில், திமுக கூட்டணிகளான விசிக, இடதுசாரிகள் போன்ற கட்சிகளுடன் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில், 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது.

எனினும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இடதுசாரிகள் இதுவரை தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. இந்த சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், ஆட்சியமைக்க உரிமைக்கோரி ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதம் வழங்கியிருந்தார்.

எனினும், விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை. இதனால் இன்று நடைபெறவிருந்த பதவியேற்பு விழா ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், புதுச்சேரியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த பரபரப்பான சூழலுக்கு நடுவே 'Zoho' நிறுவனத் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது அதிகாரப்பூர் எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "பெரும்பான்மை எண்கள் யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை; இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அமைக்கப்படும் எந்த அரசும் நிலையானதாக இருக்காது.

குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்தி, புதிய தேர்தலை நடத்துவதே சிறந்த வழியாக இருக்கும். வாக்குக்கு பணம் கொடுப்பதை கண்டிப்புடன் தடுத்து நிறுத்தி, புதிய தேர்தலை நடத்த வேண்டும். அப்போதுதான் யாருக்கு உண்மையான மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என்பது தெரிய வரும். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சிக்கு வருவார் என்று நான் நினைக்கிறேன்.

அதை திமுக- அதிமுக தடுக்க நினைத்தால் ஒன்றாக போராடட்டும். ஒரு இடத்தைக் கூட பெறாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, பாஜக தனித்துப் போட்டியிட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஒரு புதிய தொடக்கத்தை மேற்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது. மக்கள் புதிதாகத் தீர்மானிக்கட்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

