பொற்கோயிலுக்கு வருகை தரும் குடியரசுத் தலைவர் முர்மு - காவல் துறையின் முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்த வேலூர் ஸ்ரீபுரம்

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வருகையை முன்னிட்டு வேலூர் ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயில் வளாகம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் முழுவதும் “Red Zone” ஆக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் பொற்கோயில்
வேலூர் பொற்கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
வேலூர்: குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வேலூர் ஸ்ரீபுரத்தில் உள்ள பொற்கோயிலுக்கு நாளை வருகை தருகிறார்.

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, நாளை (டிசம்பர் 17) ஆன்மிகப் பயணமாக வேலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீபுரத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற பொற்கோயிலுக்கு வருகை தர உள்ளார். இதனை முன்னிட்டு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்பில் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

டெல்லியிலில் இருந்து நாளை காலை விமானம் மூலம் புறப்படும் திரௌபதி முர்மு, ஆந்திர மாநிலம் ரேணிகுண்டா விமான நிலையம் வருகிறார். பின்னர், இந்திய விமானப்படையின் MI-17 ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருப்பதியிலிருந்து வேலூர், ஸ்ரீபுரம் ஹெலிபேடிற்கு காலை 11.05 மணிக்கு வருகை தர உள்ளார். ஹெலிபேடில் தரையிறங்கியதும், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமி, காவல் கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் உள்ளிட்டோர் அவரை வரவேற்கின்றனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து, ஸ்ரீபுரம் ஹெலிபேடில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக கமலா நிவாஸ் விருந்தினர் மாளிகைக்கு செல்லும் திரௌபதி முர்மு, அங்கிருந்து பொற்கோயிலுக்கு சென்று அங்கு நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார். முற்பகல் 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி வரை ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயிலில் சாமி தரிசனம் மற்றும் ஆரத்தி, தியான மண்டப திறப்பு விழா, மரம் நடுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்கிறார்.

இந்நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னர், மதியம் 12.15 மணிக்கு கமலா நிவாஸ் விருந்தினர் மாளிகையில் இருந்து புறப்படும் முர்மு, 12.25 மணிக்கு ஸ்ரீபுரம் ஹெலிபேடிற்கு சென்று, 12.35 மணிக்கு அங்கிருந்து MI-17 ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீண்டும் திருப்பதிக்கு புறப்பட்டுச் செல்கிறார்.

குடியரசுத் தலைவரின் வருகையையொட்டி, ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயில் வளாகம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் முழுவதும் “Red Zone” ஆக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, நாளை (டிச.17) மத்திய அரசு பணிகள், மாநகராட்சி/நகராட்சி சார்பான பணிகள், தனியார் நிறுவன பணிகள் அல்லது எந்த வகையான விழாக்களுக்காகவும் டிரோன் (Drone) மற்றும் Civil Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) பயன்பாட்டிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தடை விதித்துள்ளார். மேலும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து செல்லும் நேரத்தில் பொற்கோயிலில் இருந்து 750 மீட்டர் வரை பொதுமக்கள் நடமாட்டத்திற்கு அனுமதி இல்லை எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

குடியரசுத் தலைவரின் வருகைக்கான முன்னேற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதுடன், காவல்துறையினர் சுமார் 1200 பேர் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்று மாவட்ட காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

