வேலூர் ஸ்ரீபுரம் தங்கக் கோயிலில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சாமி தரிசனம்

இந்தியாவில் அதிகளவு தங்கத்தைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்ட கோயிலாக, ஸ்ரீபுரம் தங்கக் கோயில் விளங்குகிறது.

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நேரில் சென்று ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வரவேற்றார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 17, 2025 at 5:31 PM IST

வேலூர்: அரியூர் நாராயணி பீடத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீபுரம் தங்கக் கோயிலில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.

திருப்பதியிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் வந்த குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு, காலை 11.20 மணியளவில் நாராயணி பீடத்தில் அமைந்திருக்கும் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளத்தில் வந்திறங்கினார்.

தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் குடியரசுத் தலைவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. (TN DIPR)

அவரை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு இணை அமைச்சர் எல். முருகன், தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் காந்தி உள்ளிட்டோர் நேரில் சென்று வரவேற்றனர்.

பின்னர் சாலை வழியாக ஸ்ரீபுரம் தங்கக் கோயிலுக்கு சென்ற குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, அங்கு ஸ்ரீ நாராயணி இடத்தில் உள்ள மகாலட்சுமி அம்மனை வழிபட்டார். அவருக்கு கோயிலின் வரலாறு மற்றும் சிறப்பம்சங்களை தங்கக் கோயிலின் நிர்வாகி சக்தியம்மா விளக்கிக் கூறினார்.

ஸ்ரீபுரம் தங்கக் கோயிலில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தரிசனம் செய்தார் (TN DIPR)

தொடர்ந்து, தியான மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ ஸ்வர்ண மஹாலட்சுமிக்கு ஆரத்தி எடுத்த குடியரசுத் தலைவர், மலர்களை தூவி தரிசனம் செய்தார். சுமார் ஒரு மணி நேரம் நீடித்த தரிசனத்திற்குப் பிறகு, சாலை வழியாக மீண்டும் ஹெலிகாப்டர் தளத்திற்கு சென்ற அவர், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருப்பதிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

குடியரசுத் தலைவர் வருகையை முன்னிட்டு, வேலூர் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் 1200-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.

குடியரசுத் தலைவர் வந்த ஹெலிகாப்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வேலூர் தங்க கோயில் சிறப்புகள்

இந்தியாவில் அதிகளவு தங்கத்தைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்ட கோயிலாக, ஸ்ரீபுரம் தங்கக் கோயில் விளங்குகிறது. சுமார் 1,500 கிலோ தங்கம் இந்த கோயிலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அமிர்தசரஸ் பொற்கோயிலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தங்கத்தை விட அதிகமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோயிலின் கருவறைக்குச் செல்லும் பாதை நட்சத்திர வடிவில் (Sri Chakra) சுமார் 1.8 கி.மீ தூரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் இந்தப் பாதையில் நடக்கும்போது நேர்மறை ஆற்றலைப் பெறுவதாக நம்பப்படுகிறது.

வேலூரிலிருந்து சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள திருமலைக்கோடி எனும் இடத்தில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவிலான ‘ஆன்மீகச் சோலை’-க்குள் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது.

மேலும், இது வேலூரைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ நாராயணி பீடத்தின் ஆன்மீகத் தலைவர் ஸ்ரீ சக்தி அம்மா அவர்களால் 2007-ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

