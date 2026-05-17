குடியரசுத் தலைவரிடம் வீர விருது; சிஆர்பிஎஃப் வீரருக்கு சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு

வீர விருது பெறும் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சலுகைகளை வழங்க நடவடிக்கை வேண்டும் என்று புகழேந்தி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சிஆர்பிஎஃப் வீரர் புகழேந்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 17, 2026 at 9:41 PM IST

திருப்பத்தூர்: குடியரசுத் தலைவரிடம் வீர விருதைப் பெற்றுக் கொண்டு சொந்த ஊர் திரும்பிய சிஆர்பிஎஃப் வீரருக்கு ஊர் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த மிட்டாளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வன்னியநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் புகழேந்தி. இவருக்கு திருமணமாகி ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. கடந்த 2012- ஆம் ஆண்டு முதல் சிஆர்பிஎஃப் (மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படை) வீரராகப் பணியாற்றி வருகிறார். ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பிரிவில் இணைந்து பணியாற்றியபோது ஸ்ரீநகரில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதி மற்றும் அவரது கூட்டாளியைச் சுட்டு வீழ்த்தினார். இதையடுத்து, புகழேந்தியின் துணிச்சலையும், வீரத்தையும் பாராட்டி இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, அவருக்கு வீர விருதை வழங்கி கௌரவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, ரயில் மூலம் சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய புகழேந்திக்கு ஆம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மாலை அணிவித்தும், பூங்கொத்து வழங்கியும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர் புகழேந்தி, "எனக்கு இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு அளித்தமைக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2012- ஆம் ஆண்டு ஆவடியில் சிஆர்பிஎஃப் வீரராகப் பணியைத் தொடங்கினேன். அதன் பிறகு சத்தீஸ்கரில் பணிப்புரிந்தேன். அடுத்ததாக ஸ்ரீநகரில் பணியாற்றினேன். அங்கு என்கவுண்டர் குழுவில் சேர தேர்வுப் பெற்றேன். 2019 முதல் 2021 வரை என்கவுண்டர் குழுவில் இணைந்து பணியாற்றினேன்.

சிஆர்பிஎஃப் வீரர் புகழேந்தி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் 20- க்கும் மேற்பட்ட ஆபரேஷன்கள் வெற்றி அடைந்தன. சுமார் 40- க்கும் மேற்பட்ட பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை என்கவுண்டர் செய்தோம். தொலைந்து போன கமெண்டர் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டறிந்து சுற்றி வளைத்தோம். தீவிரவாதிகள் எங்களை நோக்கித் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். நாங்கள் அவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்து வந்தோம். இரவாகிவிட்டது துப்பாக்கிச் சூட்டை நிறுத்தினோம். அப்போது நள்ளிரவு 11.30 மணிக்கு தீவிரவாதிகள் தப்பித்துச் செல்ல முயன்றனர்.

நான் நின்றுக் கொண்டிருந்த இடத்தை தீவிரவாதிகள் கடக்க முயன்றபோது நான் என்கவுண்டர் செய்தேன். இந்த வீரதீர செயலைப் பாராட்டி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு எனக்கு வீர விருது வழங்கினார். ஹரியானா, ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்கள் வீர் விருது பெற்றவர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துள்ளனர். இதுபோன்று தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை செய்யவில்லை. வீர விருது பெற்ற சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களை தமிழ்நாடு அரசு கௌரவிப்பதுடன் இலவச பேருந்து பயண அட்டை உள்பட அனைத்து விதமான சலுகைகளையும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

