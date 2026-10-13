சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 2 நீதிபதிகள்- குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல்
இவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 68-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக இரண்டு நீதிபதிகளை நியமனம் செய்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 75. அவர்களில் தற்போது 66 நீதிபதிகள் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். இந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியத்தின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மாவட்ட நீதிபதிகளாக பணியாற்றி வந்த டி.லிங்கேஷ்வரன், பி.கார்த்திகேயன் ஆகியோரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமனம் செய்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நீதிபதி டி.லிங்கேஷ்வரன்
கடந்த 1974-ஆம் ஆண்டு, திருநெல்வேலி மாவட்டம், முதுமொத்தன்மொழி கிராமத்தில் பிறந்த நீதிபதி டி.லிங்கேஷ்வரன், இளையான்குடியில் பள்ளிப் படிப்பையும், பொன்னேரியில் மேல்நிலைக் கல்வியையும் முடித்து, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பி.ஏ. தமிழ் பட்டம் பெற்றார். பின்னர் சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டக் கல்லூரியில் சட்டப் படிப்பை முடித்து 2000-இல் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தார்.
நீதிபதி பி. கார்த்திகேயன்
சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த பி.கார்த்திகேயன், 1996-இல் சட்டப் படிப்பை முடித்தவர். 2000-ஆம் ஆண்டு முதல் 2005-ஆம் ஆண்டு வரை விஜயா வங்கியின் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியவர். கடந்த 2005-இல் அவர் மாவட்ட நீதிபதியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். தர்மபுரி, திருச்சி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மாவட்ட கூடுதல் நீதிபதியாகவும், பின்னர் சிவகங்கை, கன்னியாகுமரி மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியாகவும் பதவி வகித்துள்ளார்.
‘கடந்த 2021 முதல் 2023 வரை தமிழக அரசின் சட்ட விவகாரங்கள் துறை செயலாளராகவும் பணியாற்றினார். சென்னை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் இவர், தற்போது சென்னை உயர் நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 68-ஆக உயர்ந்துள்ளது. புதிய நீதிபதிகள் இருவரும் விரைவில் பதவியேற்க உள்ளனர்.