நேரு ஸ்டேடியத்தில் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்கும் விழா; ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

சென்னை பெரியமேடு பகுதியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் பதவி ஏற்பு விழாவிற்கான பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 6, 2026 at 5:05 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் நாளை முதலமைச்சராக பதவியேற்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியத்தில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

நடைப்பெற்று முடிந்த 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகள் பெற்று, 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி சாதனை படைத்திருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் கட்சியாக வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக, 59 இடங்களிலில் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறியுள்ளது. எதிர்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக, 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களிலும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4 இடங்களிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய முற்போக்கு திராவிட வெற்றிக் கழகம், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

நேரு ஸ்டேடியத்தை சுத்தம் செய்யும் பணிகள் தீவிரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தில் 118 இடங்களில் வெற்றிபெற்றால் ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற நிலையில் 107 இடங்களை மட்டுமே தவெக தற்போது தன்வசம் வைத்திருக்கிறது. இந்நிலையில் 5 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, தனது ஆதரவை தவெகவிற்கு அளித்துள்ளது. மேலும் சில கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கோரி வருகிறது.

இதனிடையே, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகரை தவெக தலைவர் விஜய் சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கடிதம் அளித்துள்ளார். நாளை (மே 7) அவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், சென்னை பெரியமேடு பகுதியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் பதவி ஏற்பு விழாவிற்கான பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

மேடைகள் அமைக்கும் பணிகள், விஐபி விருந்தினர்களுக்கு இருக்கைகள் அமைக்கும் பணிகள், மக்கள் அமர்ந்து பார்க்கும் வகையிலான இருக்கைகள், தூய்மைப் பணிகள், எல்இடி திரையமைக்கும் பணிகள் என அனைத்து பணிகளும் தீவிரமான நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் காவல்துறையினர் முழுமையான பாதுகாப்புக்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதற்கு முன்னதாக, ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியத்தில் 2006ஆம் ஆண்டு மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அமைச்சரவை பதவியேற்றது. தற்போது 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் அதே இடத்தில் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

