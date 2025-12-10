ETV Bharat / state

தூத்துக்குடியில் இருந்து டெல்லி, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு புதிதாக நேரடி விமான சேவை

தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்தில் இருந்து தினசரி சென்னை, பெங்களூருக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன

தூத்துக்குடி விமான நிலையம்
தூத்துக்குடி விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 4:27 PM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இருந்து டெல்லி, மும்பை, ஹைதராபாத் போன்ற முக்கிய நகரங்களுக்கு விமானப் போக்குவரத்தை தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக தூத்துக்குடி விமான நிலைய இயக்குனர் அனுப் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்மாவட்டமான தூத்துக்குடி வாகைகுளத்தில் விமான நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. நெல்லை, தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களின் வான்வழிப் போக்குவரத்திற்கு முக்கிய மையமாக தூத்துக்குடி விமான நிலையம் விளங்கி வருகிறது.

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னை, பெங்களூருக்கு தினசரி விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த இரண்டு தினங்களாக இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளால் தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு விமானம் பயணம் மட்டும் ரத்து செய்யப்பட்டது. அந்த விமானத்தில் முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகளுக்கு இண்டிகோ நிறுவனம் சார்பில் விமானக் கட்டணம் திருப்பி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

மத்திய அரசு, மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் உத்தரவின் படி தற்போது விமானப் போக்குவரத்து சீரடைந்து வருகிறது. இந்நிலையில், தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தை விமான நிலைய இயக்குனர் அனுப் இன்று ஆய்வு செய்தார். விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த விமான நிலைய இயக்குனர் அனுப், ”தூத்துக்குடியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள விமான முனையத்தில் இரவு நேர சேவைக்கு தயாராக உள்ளோம்.

இங்கிருந்து 180-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் செல்லக் கூடிய A321 ரக விமானங்கள் இயக்குவதற்காக இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தினர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். இங்கு கூடுதல் பணியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட பின் இங்கிருந்து A321 ரக விமானங்கள் டெல்லி, மும்பை, ஹைதராபாத் போன்ற பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

