பத்திரப்பதிவு செய்ய ‘பிரீமியம் தட்கல் முறை’; ரூ. 10,000 கட்டணத்துடன் 5 மாதிரி ஆவணப் பதிவு மையங்களில் தொடங்க திட்டம்
முதல் கட்டத்தில் அமைக்கப்படும் 5 மாதிரி ஆவணப் பதிவு மையங்களும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 180 நாட்களுக்குள் அமைக்கப்பட்டுச் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 10:41 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாதிரி ஆவணப் பதிவு மையங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்காக ரூ. 7.84 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இங்கு ரூ. 10,000 கட்டணத்துடன் ‘பிரீமியம் தட்கல்’ முறை அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அரசாணை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், முதற்கட்டமாக சென்னை வடக்கு, சென்னை மத்திய, சென்னை தெற்கு, செங்கல்பட்டு, கோவை வடக்கு ஆகிய 5 பதிவு மாவட்டங்களில் இந்த மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இவற்றின் செயல்பாடுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பிறகு, தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் கூடுதலாக 20 மையங்கள் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், சம்பந்தப்பட்ட சொத்து அமைந்துள்ள பகுதி அல்லது திருமணத் தொடர்புடையவர்களின் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட சார்பதிவாளர் அலுவலகத்துக்குச் செல்ல வேண்டிய நடைமுறையில் மாற்றம் ஏற்படும். பதிவு மாவட்டத்துக்குள் உள்ள எந்தவொரு மாதிரி ஆவணப் பதிவு மையத்திலும் ஆவணங்கள் மற்றும் திருமணங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்படும்.
இந்த மையங்களை அமைத்து பராமரித்து, அன்றாடச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் பொறுப்பானது போட்டி ஒப்பந்தப்புள்ளி முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தனியார் சேவை நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படும். இதற்கான ஒப்பந்தக் காலம் 5 ஆண்டுகளாக இருக்கும்.
ஆவணங்களின் விவரங்களைப் பதிவேற்றுதல், ஸ்கேன் செய்தல், அடையாளச் சரிபார்ப்பு, டோக்கன் வழங்குதல் உள்ளிட்ட உதவிப் பணிகளை அந்த நிறுவனம் மேற்கொள்ளும். அதே நேரத்தில், ஆவணப் பதிவுக்கான சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கும் அதிகாரம் சார்பதிவாளரிடமே தொடர்ந்து இருக்கும்.
பதிவுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, இந்த மையங்கள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு மையத்துக்கும் தேவையான கட்டமைப்பு மற்றும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையைப் பதிவுத்துறைத் தலைவர் தீர்மானிப்பார்.
இந்த மையங்களில் ஆவணப் பதிவு மற்றும் திருமணப் பதிவுக்கான வசதிக் கட்டணம், சேவையின் வகைக்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
|சேவை
|கட்டணம்
|சாதாரண சேவை
|ரூ. 2,000
|தட்கல் சாதாரண சேவை
|ரூ. 5,000
|பிரீமியம் சேவை
|ரூ. 5,000
|தட்கல் பிரீமியம் சேவை
|ரூ. 10,000
இந்தக் கட்டணங்கள் ஆவணம் அல்லது திருமணப் பதிவுக்கான வசதிக் கட்டணங்களாகும். பொருந்தக்கூடிய முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மற்றும் பதிவுக் கட்டணங்கள் தனியாகச் செலுத்தப்பட வேண்டும். சந்தை நிலவரத்தின் அடிப்படையில், இடம் மற்றும் மையத்தின் வகைக்கு ஏற்ப இந்த வசதிக் கட்டணங்களை மாற்றியமைக்கப் பதிவுத்துறைத் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் கட்டத்தில் அமைக்கப்படும் 5 மாதிரி ஆவணப் பதிவு மையங்களும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 180 நாட்களுக்குள் அமைக்கப்பட்டுச் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: நவம்பர் 1 முதல் மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கக் கூடாது - டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு உத்தரவு
இந்த மையங்களை அமைப்பதற்கும் செயல்படுத்துவதற்குமான செலவுகளைத் தனியார் சேவை நிறுவனம் ஏற்கும். அதற்கான மாதாந்திரக் கட்டணம் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் நிர்ணயிக்கப்படும். மையங்கள் மூலம் வசூலிக்கப்படும் வசதிக் கட்டண வருவாயைப் பயன்படுத்தி, அந்த நிறுவனத்துக்குச் செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திரக் கட்டணத்தை ஈடுசெய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே ஒருங்கிணைந்த வசதி மையம் அமைப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.7,84,15,236 நிதி, புதிய மாதிரி ஆவணப் பதிவு மையத் திட்டத்துக்குப் பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வசதிக் கட்டண வருவாய் போதுமானதாக இல்லாத நிலையில், மாதாந்திரக் கட்டணத்தைச் செலுத்த இந்த நிதியைப் பயன்படுத்தலாம் என்றும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.