நாங்கள் ஏமாந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? இந்த முறை விடமாட்டோம்! பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதி!
தேமுதிக இடம் பெறும் கூட்டணி தான் கட்டாயம் வெற்றி பெறும் என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.
Published : November 17, 2025 at 1:41 PM IST
தேனி: எங்களை ஏமாற்றிக் கொண்டே இருந்தால் நாங்கள் ஏமாந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதையொட்டி, அனைத்துக் கட்சிகளும் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் தேமுதிக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் ‘இல்லம் தேடி, உள்ளம் நாடி’ என்ற பெயரில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.
நேற்று (நவ.16) தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கடமலைக்குண்டு பகுதியில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். அங்குள்ள பொதுமக்களும் தேமுதிக தொண்டர்களும் விஜயகாந்த் பாடலுக்கு நடனங்களை ஏற்பாடு செய்து பிரேமலதாவிற்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அவர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர், “தேமுதிகவை ஏமாற்றிக் கொண்டே இருந்தால் நாங்கள் தொடர்ந்து ஏமாந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? இந்த முறை விடவே மாட்டோம். நாங்களும் திருப்பி அடிப்போம். தேமுதிக யார் என்பதை நாமும் தேர்தலில் நிரூபிப்போம்.
2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் தேமுதிக எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்குமோ அந்த கூட்டணி தான் மகத்தான வெற்றி பெறும். இதை நான் உறுதியாக சொல்கிறேன்” என்றார்.
முன்னதாக, கடந்த நவம்பர் 14ஆம் தேதி சென்னையில் கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள், தேர்தல் குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களிடம் தேர்தல் கூட்டணி, மாநாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா, ஜனவரி 9 ஆம் தேதி மாநாடு நடத்த ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும் அதற்கு முன்னதாக கூட்டணி குறித்து அறிவிக்க இருப்பதாகவும், சில நேரங்களில் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த அறிவிப்பு தள்ளிக்கூட போகலாம் என்றும் கூறினார்.
மேலும் தொண்டர்களிடம் ஆலோசித்து அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தான் கூட்டணி முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றும், அது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்றும் கூறினார். அப்போதே தேமுதிக இடம்பெறுகிற கூட்டணி தான் வெற்றிபெறும் என்று கூறியிருந்த அவர், நேற்றைய பிரச்சார கூட்டத்திலும் மீண்டும் அதனை குறிப்பிட்டு பேசினார்.
ஏற்கனவே 2 கட்ட பிரச்சார சுற்றுப் பயணங்கள் முடிவடைந்த நிலையில், மூன்றாம் கட்ட சுற்றுப்பயணத்தை நவ.16 ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், நேற்று தேனி ஆண்டிபட்டியிலிருந்து அதனை தொடங்கினார் பிரேமலதா விஜயகாந்த்.