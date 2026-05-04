விருத்தாசலம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: விருத்தாசலம் தொகுதியில் தேமுதிகவின் பிரேமலதா விஜயகாந்த், பாமக சார்பில் தமிழரசி, நாதக-வின் ஆனந்தி தண்டபானி, தவெக-வில் இருந்து விஜய் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

Published : May 4, 2026 at 3:51 AM IST

விருத்தாசலம்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் விருத்தாசலம் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர், சிதம்பரம், விருத்தாசலம் உட்பட 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், விருத்தாசலம் தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. விருத்தாச்சலம் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயில் இந்த தொகுதியின் ஒரு முக்கிய அடையாளமாக திகழ்கிறது கிராமப் பகுதிகளை அதிகம் கொண்ட தொகுதியான விருத்தாசலத்தில் விவசாயம் மற்றும் கோயில் சார்ந்த தொழில், மக்களின் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. இந்த தொகுதியில் கடந்த 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்.

விருத்தாசலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,19,650 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,21,650 பெண் வாக்காளர்களும், 22 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,40,783 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் விருத்தாசலத்தில் 18 ஆண் வேட்பாளர்கள் மற்றும் 5 பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், விருத்தாசலம் தொகுதியில் 86.00 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 77.94 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது. விருத்தாசலத்தில் வன்னியர் சமூகத்தினர் அதிகளவில் வசித்து வருகின்றனர்.

விருத்தாசலம் தொகுதியில் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் தேமுதிக நட்சத்திர பேட்பாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பாமக வேட்பாளர் தமிழரசி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆனந்தி தண்டபானி, தவெக சார்பில் விஜய் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர். ஒவ்வொரு தேர்தல்களிலும் இந்த தொகுதி அதிமுக, திமுக கூட்டணியில் இடம்பெறும் கட்சிகளுக்காக பெரும்பாலும் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜயகாந்த் விருத்தாசலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றார். தற்போது அதே தொகுதியில் அவரது மனைவியும், தேமுதிக பொதுச் செயலாளருமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் போட்டியிட்டார்.

இந்த தொகுதியில் கடைசியாக நடைபெற்ற 7 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் அதிமுக 2 முறை, திமுக ஒருமுறை, பாமக ஒரு முறை, தேமுதிக 2 முறையும் காங்கிரஸ் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. கடந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சியும், பாமகவும் இந்த தொகுதியில் மோதிய நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் சொற்ப வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதே நேரத்தில் இந்த முறை பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.

விருத்தாசலம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021 ராதாகிருஷ்ணன்காங்கிரஸ்
2016 கலைசெல்வன் அதிமுக
2011 முத்துகுமார் தேமுதிக

