‘சட்டப்பேரவையில் தண்ணீர் பாட்டில்’ - பிரேமலதா, ஓபிஎஸ் பேச்சால் அவையில் சிரிப்பலை
அமோனியா வாயு கசிவு காரணமாக வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்த இளம் பெண்கள் உயிரிழந்ததும், பலர் பாதிக்கப்பட்டதும் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு கருப்பு நாளாக அமைந்துள்ளதாக பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.
Published : June 22, 2026 at 5:06 PM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவையில் தண்ணீர் பாட்டில் வைக்க வேண்டும் என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோரிக்கை வைத்தபோது, ஓபிஎஸ் குறுக்கிட்டுப் பேசிய கருத்தால் அவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
சட்டப்பேரவையில் பேசிய தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், ஒன்றரை மணி நேரமாக ஒரே விவகாரம் குறித்தே விவாதம் நடைபெற்று வருவதாகக் குறிப்பிட்டார். மேலும், அவையில் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும், சிலருக்கு பேசும் வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஆளுநர் உரை குறித்து பேசிய அவர், ஆளுநர் 37 நிமிடங்கள் பேசியதாக பதிவாகியுள்ளதாகவும், அவருடைய தமிழ் உச்சரிப்பில் 37 பிழைகள் இருந்ததாகவும் சுட்டிக்காட்டினார். அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர், "ஆளுநர் வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். அரசு தயாரித்த உரையையே அவர் வாசித்தார். மேலும், ஆளுநர் அனைத்து உறுப்பினர்களின் பெயர்களையும் சரியாக வாசிக்க முயன்றது, அவரது தமிழ் கற்கும் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது" என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், "அரசின் கருத்துகளை முழுமையாக ஏற்று அவையை கௌரவத்துடனும், கண்ணியத்துடனும் ஆளுநர் நடத்தி சென்றுள்ளதாகவும், தமிழ்மொழியை தவறாக உச்சரித்ததற்காக அவரை விமர்சிக்கக்கூடாது" என்றும் சபாநாயகர் அறிவுறுத்தினார்.
VIDEO | Chennai: DMDK leader Premalatha Vijayakanth demands that water be served to members in glass bottles.— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
Former three-time Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam interrupts, saying, “People will throw them at each other when they get angry,” leaving the House roaring… pic.twitter.com/30Nqx8oLHi
தொடர்ந்து பேசிய பிரேமலதா, "சட்டப்பேரவையில் குடிநீர் வசதி மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். உறுப்பினர்களுக்கு டம்ளரில் தண்ணீர் கொடுக்கிறார்கள். அது மிகவும் பழைய மாடலாக இருக்கிறது. எனவே, அவையில் நெகிழி அல்லாத கண்ணாடி பாட்டில்களில் தண்ணீர் வைக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், “ஏன்... கோபம் வந்தால் பாட்டிலை தூக்கி வீசவா?” என நகைச்சுவையாக கேள்வியெழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த பிரேமலதா, “பாட்டில்தான் வீச வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை; தண்ணீர் டம்ளரையும் தூக்கி வீசலாம். தண்ணீர் பாட்டில்களை வைப்பதால் அரசுக்கு பெரிய செலவு ஏற்படாது” என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, “தனிப்பட்ட அனுபவங்களையோ சொந்தப் பிரச்சனைகளையோ அவையில் பேசக் கூடாது” என்று குறிப்பிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: மேகதாது அணை விவகாரம்: புதிய நடுவர் மன்றத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என அமைச்சர் என்.ஆனந்த் உறுதி
பின்னர் பேசிய பிரமேலதா, "திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிவு காரணமாக வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்த இளம் பெண்கள் உயிரிழந்ததும், பலர் பாதிக்கப்பட்டதும் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு கருப்பு நாளாக அமைந்துள்ளது.
மேலும், 2006-ஆம் ஆண்டு விஜயகாந்த் விருதாச்சலம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை நினைவுகூர்ந்த அவர், மீண்டும் தன்னை தேர்ந்தெடுத்த விருதாச்சலம் மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து, தனது தொகுதி சார்ந்த பல கோரிக்கைகளை அரசிடம் முன்வைத்துள்ளேன்" என கூறினார்.
குறிப்பாக, "விருதாச்சலத்தை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும். விவசாயிகள் அதிகம் வாழும் அந்த பகுதியில் குடிநீர் மாசு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளதால், கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான வாழ்வாதாரத்தை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.