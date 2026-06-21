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அம்மோனியா வாயு கசிவு: விபத்தில் பலியானோர் குடும்பங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு - பிரேமலதா வலியுறுத்தல்

ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்கள், மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பது மன வருத்தமாக இருப்பதாக பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசும் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
செய்தியாளர்களிடம் பேசும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 8:31 PM IST

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சென்னை: அம்மோனியா வாயு கசிவு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு ரூ.2 லட்சம் அறிவித்துள்ள நிலையில், இந்த தொகை போதாது என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா தெரிவித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே இயங்கி வந்த தனியார் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் இன்று மதியம் திடீரென அமோனியா வாயு கசிந்தது. இதன் காரணமாக, அந்த தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.

இதையடுத்து, அவர்கள் அங்குள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு, கவலைக்கிடமாக நிலைமையில் இருந்த சிலர் மட்டும் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மற்றும் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் மாற்றப்பட்டனர்.

இந்த சூழலில், மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 2 பெண் தொழிலாளர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். மேலும், 10-க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விபத்து தொடர்பாக தொழிற்சாலையின் உரிமையாளர் மற்றும் மேலாளரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களை தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா, நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்தும் மருத்துவர்களிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.

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அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டிற்கு இன்றைக்கு கருப்பு நாளாக நான் பார்க்கிறேன். விடுமுறை நாட்கள் கூட அவர்கள் வேலை பார்த்து இருக்கிறார்கள். அமோனியாவை சுவாசித்ததால், பலருக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் 25 லிருந்து 30 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் தான். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்கள், மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறார்கள். மிகவும் மன வருத்தமாக இருக்கிறது. கடவுளால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து உயிர்களும் ஒன்று தான். பெண்களுக்கு முகம் முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முகம், காதுகளில் ரத்தம் கசிகிறது. அவர்களின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

அவர்கள் மீண்டு வர வேண்டும். இந்த விபத்தில் பலியானவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் நிவாரண நிதியாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்திருக்கிறார். ஆனால், இந்த தொகை போதாது. அவர்களின் குடும்பத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 5 லட்சமாவது நிவாரண நிதியாக கொடுக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் விரைவில் குணமடைந்து வர வேண்டும். இந்த சம்பவத்தை மனிதாபிமானத்தோடு அரசு அணுக வேண்டும்.

முதலமைச்சர் உடனடியாக அமைச்சர்களை அனுப்பி, பாதிக்கப்படவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சையை கண்காணிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு ஆதார் அட்டை கூட இங்கு இல்லை. பாதிக்கப்பட்டவர்களை குணப்படுத்தி, அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் இனி எங்கேயும் நடைபெற கூடாது. எல்லா தொழிற்சாலைகளிலும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தொடர்பான ஆய்வுகளை போர்க்கால அடிப்படையில் அரசு செய்ய வேண்டும்" என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.

TAGGED:

பிரேமலதா விஜயகாந்த்
அமோனியா வாயு கசிவு
CM VIJAY
AMMONIA
AMMONIA GAS LEAK

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