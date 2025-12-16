யாருடன் கூட்டணி என்பது குறித்து ஜனவரியில் முடிவு - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி
தேமுதிக சார்பாக தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்ப மனு பெறுவது தொடர்பான அறிவிப்பு பொங்கல் கொண்டாட்டத்திற்கு இடைபட்ட காலத்தில் வெளியிடப்படும் என்றார்
Published : December 16, 2025 at 4:34 PM IST
சென்னை: தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி அமைக்கும், எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது குறித்து ஜனவரி மாதத்தில் இறுதி செய்யப்படும் என அந்த கட்சியின் பொது செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் கடலூர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (டிச.16) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கடலூரில் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேமுதிக பொதுக்கூட்டம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், கடலூரில் நடைபெறவுள்ள மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவித்தார். தொடர்ந்து தேமுதிக கட்சியின் அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகள் குறித்து பேசிய அவர், “விஜயகாந்த் குருபூஜை நடத்தப்பட்ட பிறகு, அதனைத் தொடர்ந்து கடலூர் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது.
அதற்கடுத்து, பொங்கல் கொண்டாட்டம் முடிந்த பிறகு நான்காம் கட்ட தேர்தல் சுற்றுப் பயண பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படும். இதற்கு இடைபட்ட காலத்தில் தேமுதிக சார்பாக தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்ப மனு பெறுவது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்” என்றார்.
விஜயகாந்த் மறைவுக்கு பிறகு நடைபெறும் முதல் சட்டமன்ற தேர்தல் என்பதால் தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி அமைக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில், அது குறித்தும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசினார். “நான்காம் கட்ட பிரச்சாரத்திற்கு முன்பாக யாருடன் கூட்டணி, எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி போடப்போகிறது உள்ளிட்டவை குறித்து இறுதி செய்யப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
அவரிடம் பாமக போராட்டத்தில் பங்கு பெறுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, பாமக நடத்தும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு போராட்டத்திற்கு தங்களுக்கு கடிதம் மூலமாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாகவும், அவர்களுக்கு கடிதம் மூலமாக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
100 நாள் வேலைத்திட்டத்தின் பெயரை மாற்றியிருப்பது குறித்து பேசிய அவர், “நாட்டில் தற்போது பெயரை மாற்றுவது தான் பெரிய அரசியலாக உள்ளது. ஆனால் இதனால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. மேலும் ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு மகாத்மா காந்தியின் பெயர் இருப்பதால் அதனை மாற்றுவது தொடர்பாக கண்டிப்பாக மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்யும்” என்று கூறினார்.
பின்னர் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி கடலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள தேமுதிக மாநாடு தொடர்பான அழைப்பிதழை அவர் வெளியிட்டார்.