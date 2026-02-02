யானை பசிக்கு சோளப்பொறிதான் இந்த பட்ஜெட்: கடுமையாக சாடிய பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தேமுதிகவை விமர்சிக்க எந்த காரணமும் இல்லாததால், வேறு வழியின்றி பேரம் பேசுகிறோம் என கூறி அசிங்கப்படுத்துகிறார்கள் என பிரேமலதா தெரிவித்தார்.
கன்னியாகுமரி: தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அறிவிப்பு இல்லை; யானை பசிக்கு சோளப்பொறி தான் இந்த பட்ஜெட் என தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் விமர்சித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ராஜாக்கமங்கலம் பகுதியில் நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி பூத் முகவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று தொண்டர்கள் மத்தியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தேமுதிக பற்றி யார் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும், எது உண்மை என மக்களுக்கு தெரியும். சொத்துக் குவிப்பு, கனிமவள கொள்ளை என ஒரு வழக்கு கூட எங்கள் மீது இல்லை; அதனால், வேறென்ன சொல்வது என தெரியாமல், தேமுதிக மீது பேரம் என ஒற்றை சொல்லை வைத்து அசிங்கப்படுத்தி வருகிறார்கள்.
எந்த பேரத்திற்கும் தேமுதிக அடிபணியாது. மற்ற கட்சிகள் செய்தால் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, நாங்கள் செய்தால் பேரமா? வரும் தேர்தலுக்காக மகத்தான கூட்டணியை அமைப்போம். தேமுதிக கூட்டணி வைக்கும் கட்சிதான் ஆட்சி அமைக்கும். அதுதான் மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்கும். ஆண்ட மற்றும் ஆளும் கட்சிகளை தவிர்த்து 234 தொகுதிகளிலும் பூத் முகவர்களை அமைத்திருக்கும் ஒரே கட்சி தேமுதிக தான். அன்று முதல் இன்று வரை தேமுதிகவிற்கு நிகர் தேமுதிக மட்டும்தான்.
கேப்டன் விஜயகாந்த் இல்லாததால் கடலூர் மாநாட்டிற்கு கூட்டம் வராது என எதிர்க்கட்சிகள் எள்ளி நகையாடினார்கள். ஆனால், அவர்களின் கருத்தை முறியடித்து மாநாடு பெரும் வெற்றி பெற்றது" என பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசினார்.
தொடர்ந்து, பூத் முகவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசுகையில், "மத்திய பட்ஜெட்டில் விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அறிவிப்பு இல்லை. மொத்தத்தில், யானை பசிக்கு சோளப்பொறி தான் இந்த பட்ஜெட்.
தேமுதிக தனித்து நின்று தேர்தலை சந்திக்காது. நிச்சயமாக கூட்டணி அமைக்கும். தமிழகத்தில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளுமே தேமுதிகவின் தோழமைக் கட்சிகள் தான். மூன்றாவது அணி பற்றி இப்போது சொல்ல முடியாது. விஜய்யை அதிமுக விமர்சிப்பது பற்றி நாங்கள் பதில் சொல்ல முடியாது. அதை பற்றி விஜய் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்.தேர்தலில் வெற்றி ஒன்றுதான் முக்கியம். தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் நான், நிச்சயமாக வருகின்ற சட்டமன்ற மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவேன்" என அவர் தெரிவித்து உள்ளார்.