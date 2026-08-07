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அனைவரும் கதர் ஆடைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் – சட்டப்பேரவையில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வேண்டுக்கோள்

தேமுதிகவின் நிறுவனர் விஜயகாந்த், உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்த காலத்தில் இருந்தே கதர் ஆடைகளை உடுத்துவதையே வாழ்நாள் கடமையாக கொண்டிருந்தார் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.

தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 4:11 PM IST

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சென்னை: தமிழ்ப் பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் கலாச்சார உடையாக கதர் ஆடைகளை அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என தேமுதிக பொதுச் செயலாளரும், விருத்தாசலம் தொகுதி எம்.எல்.ஏவுமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் சட்டப்பேரவையில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தேசிய கைத்தறி தினம் நாடு முழுவதும் இன்று (ஆகஸ்ட் 7) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்தின் மீது பேசிய தேமுதிக பொதுச் செயலாளரும், விருத்தாசலம் தொகுதி எம்.எல்.ஏவுமான பிரேமலதா விஜயகாந்த், கைத்தறியில் நெய்த கதர் ஆடைகளை அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

இதுகுறித்து பேரவையில் பேசிய அவர், "சுதந்திரப் போராட்டத்தில் சுதேசியைக் கொண்டு வந்து கதர் உடுத்திய காந்தியடிகளை இந்த நாளில் நினைவுகொள்வோம். கதர் ஆடைகளை இந்தியர்களுக்கும், தமிழர்களுக்கும் உடைய பாரம்பரியமாக உடை. சட்டப்பேரவையில் இருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டின் உறுப்பினர்கள் கதர் உடுத்தி, தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்திற்கான எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறீர்கள்.

இவையெல்லாவற்றுக்கும் முக்கியமாக தேமுதிகவின் நிறுவனர் விஜயகாந்த், உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்த காலத்தில் இருந்தே கதர் ஆடைகளை உடுத்துவதையே வாழ்நாள் கடமையாகக் கொண்டிருந்தார். அவர் பல இளைஞர்களுக்கு எடுத்துக்கட்டாகவும் வாழ்த்திருக்கிறார்.

கதர் உடையைத் தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மற்றும் கலாச்சார உடையாக அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

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இதற்கிடையே, இன்று வேலூர் மாவட்டம் சாய்நாதபுரத்தில் அமைந்துள்ள தனபாக்கியம் கிருஷ்ணசாமி மகளிர் கல்லூரியில் 12ஆவது தேசிய கைத்தறி தின விழா மற்றும் கைத்தறி ஆடை கண்காட்சி நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து கோ-ஆப் டெக்ஸ் சார்பில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு கடன் உதவிகள் மற்றும் பல்வேறு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்.

தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ், “இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கைத்தறி ஆடைகளை அதிகளவில் பயன்படுத்த வேண்டும். கைத்தறி ஆடைகளை அணிவதன் மூலம் நமது பாரம்பரியத்தையும் காப்பதுடன், ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் உயர்த்த முடியும்" என்றார்.

இந்நிகழ்ச்சி தேசிய கைத்தறி தினத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் வகையிலும், கைத்தறி பொருட்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் நடைபெற்றது.

TAGGED:

PREMALATHA VIJAYAKANTH
NATIONAL HANDLOOM DAY 2026
தேசிய கைத்தறி தினம்
கதர் ஆடைகள்
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