ஆசிட் ஊற்றி பெண் கொலை: கடும் நடவடிக்கை எடுக்க பிரேமலதா வலியுறுத்தல்

ஆசிட் ஊற்றி பெண் கொலை: கடும் நடவடிக்கை எடுக்க பிரேமலதா வலியுறுத்தல்
"விருதுநகரில் பாதாளச் சாக்கடை திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது. அதனை மேலும் விரிவுபடுத்தி, சிறந்த முறையில் செயல்படுத்த வேண்டும். விருதுநகரை கோயில் நகரமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என பிரேமலதா கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : August 28, 2026 at 5:25 PM IST
சென்னை: திருவள்ளூர் அருகே ஆசிட் ஊற்றி பெண் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தை சட்டப்பேரவையில் எழுப்பிய தேமுதிக உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், இந்த குற்றச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
இன்று சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற மானிக்கை கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது, பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசினார். அப்போது அவர் அனைவருக்கும் ரக்ஷா பந்தன் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அப்போது சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், ரக்ஷா பந்தன் வாழ்த்து தெரிவித்த சகோதரி பிரேமலதாவுக்கு நன்றி எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், "திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே ஒரு பெண் ஆசிட் ஊற்றப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த கொடூரக் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "எனது தொகுதியான விருத்தாச்சலத்தில் தீயணைப்புத் துறையில் பணிபுரியும் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு அலுவலக வளாகத்திலேயே தங்குவதற்காக குடியிருப்பு கட்டி தர வேண்டும். விருதாச்சலம் பகுதியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பட்டா பெற்று குடியிருக்கும் மக்களை, நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு எனக் கூறி அகற்றும் சூழல் நிலவுகிறது.
நீர்நிலைப் பகுதிகளில் அவர்கள் நிலம் வாங்குவதற்கு முன்பாகவே, இந்த இடத்திற்கு பட்டா கொடுக்காமல் இருந்திருக்க வேண்டும். எனவே, அந்த பகுதியில் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு அவர்களின் கோரிக்கையை கேட்டு அதனை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்.
விருதுநகர் பகுதியில் பாதாளச் சாக்கடை திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது. மேலும் அதனை விரிவுபடுத்தி, சிறந்த முறையில் செயல்படுத்த வேண்டும். விருதுநகரை கோயில் நகரமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேட்டுக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து சட்டப் பேரவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த், "விருத்தாசலம் தொகுதி பிரச்சனைகள் குறித்து அவையில் பேசினேன். தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்களின் நியாயமான கோரிககைகளை வலியுறுத்தி நீண்டகாலமாக போராடி வருகின்றனர். இந்த விஷயத்தில் அரசு தலையிட்டு, போராட்டத்திற்கு தீர்வு வேண்டும்.
தமிழகம் முழுவதும் ஆட்டோ, டாக்சி ஓட்டுபவர்களுக்கு சரியான முறையில் வாழ்வாதாரத்தை அமைத்து தர வேண்டும். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வழங்கப்படும் விவகாரம் குறித்து தேமுதிக உரிய நேரத்தில் நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்கும்" என கூறினார்.