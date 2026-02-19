ETV Bharat / state

பழம் நழுவி தேன் கலந்த பாலில் விழுந்துள்ளது: 'சிலாகித்து' கூறிய பிரேமலதா

மாவட்ட செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருப்பதாக பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினுடன் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினுடன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சந்திப்பு (X / @mkstalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: "10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திமுக - தேமுதிக கூட்டணி அமைய வேண்டியது. ஆனால் அன்று பழம் நழுவி பாலில் விழவில்லை. ஆனால், இன்று தேன் கலந்த பாலில் பழம் விழுந்துள்ளது" என தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓரிரு மாதங்களே உள்ள நிலையில், திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது. திமுகவின் தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஆகியோரை இன்று சந்தித்த தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், அக்கூட்டணியில் இணைந்தார். அவருடன் தேமுதிக பொருளாளர் சதீஷ், தேமுதிக இளைஞர் அணி செயலாளர் விஜய பிரபாகரன் ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.

அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த், “தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி அமைக்கப் போகிறது என்று தொடர்ந்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கான பதிலாக இன்று திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்துள்ளது. நான் எப்போதும் சொல்வது போல எங்கள் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறோம்.

கேப்டன் இல்லாத நேரத்தில் இந்த கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது. 2016-லேயே இந்த கூட்டணி அமைந்திருக்க வேண்டும். அப்போது, ‘பழம் நழுவி பாலில் விழப் போகிறது’ என்று கருணாநிதி சொன்னார். ஆனால், தற்போது 10 வருடங்கள் கடந்தாலும் கூட, தேன் கலந்த பாலில் தான் பழம் விழுந்துள்ளது. எத்தனை சீட்டுகள், எந்தெந்த தொகுதிகள், யார் வேட்பாளர் என்பது குறித்தெல்லாம் குழு அமைத்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: BREAKING... திமுக கூட்டணியில் இணைந்தது தேமுதிக: வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

தொடர்ந்து பேசிய பிரேமலதா, “முதன்முறையாக திமுகவுடன் நாங்கள் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறோம். இரண்டு கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் இந்த கூட்டணியை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றுள்ளனர். அதனால் இந்த கூட்டணி 200-க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றிபெறும் என உறுதியாக சொல்கிறேன்” என்றார்.

மாநிலங்களவை தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வந்தவுடன் கூட்டணி அமைத்ததன் நோக்கம் என்ன? என்று கேட்டதற்கு, “திமுகவின் தலைமையில் ஸ்டாலின் அது குறித்து அறிவிப்பார். உரிய நேரத்தில் அறிவிப்பு வரும்” என்று பதிலளித்தார்.

அதிமுகவுடனும் கூட்டணி குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக கூறப்படுகிறதே? என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “நான் பலமுறை விளக்கம் அளித்தும் கூட செய்தியாளர்களும், யூடியூபர்களும் டிஆர்பிக்காக தொடர்ந்து வதந்திகளை பரப்பி வந்தார்கள். ஆனால் எங்கள் கூட்டணி இன்று உறுதியாகியுள்ளது” என்று கூறினார்.

TAGGED:

PREMALATHA VIJAYAKANTH
DMDK
பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தேமுதிக திமுக கூட்டணி
DMDK DMK ALLIANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.