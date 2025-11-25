''உள்ளம் தேடி - இல்லம் நாடி அரசியல் பயணம்'' - படுகர் இன மக்களுடன் இணைந்து பிரேமலதா நடனம்!
தேயிலை தோட்ட பெண் தொழிலாளர்களுடன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேரடியாக கலந்துரையாடி அவர்களின் வாழ்வாதாரம், மருத்துவ வசதிகள், குழந்தைகள் கல்வி, குடிநீர் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை கேட்டறிந்து தீர்வுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வதாக உறுதியளித்தார்.
Published : November 25, 2025 at 8:30 PM IST
நீலகிரி: தமிழ்நாடு முழுவதும் 'உள்ளம் தேடி - இல்லம் நாடி' சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரேமலதா விஜயகாந்த் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூருக்கு வருகை தந்தார். இதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்த நிகழ்ச்சியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் படுக மக்களுடன் இணைந்து பாரம்பரிய நடனம் ஆடினார்.
தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் ''உள்ளம் தேடி - இல்லம் நாடி'' என்ற அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூருக்கு வருகை தந்தார். அங்கு அவருக்கு தேமுதிக கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது பிரேமலதா விஜயகாந்த் படுக இன மக்களின் பாரம்பரிய உடை அணிந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்.
இந்த நிகழ்வில் குன்னூர் மற்றும் சுற்றுப் பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த தேயிலை தோட்ட பெண் தொழிலாளர்களுடன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேரடியாக கலந்துரையாடி அவர்களின் வாழ்வாதாரம், மருத்துவ வசதிகள், குழந்தைகள் கல்வி, குடிநீர் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை கேட்டறிந்து தீர்வுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வதாக உறுதியளித்தார்.
இதன் பின்னர் படுக இன மக்களின் கலாசார நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மக்களுடன் இணைந்து உற்சாகமாக படுக நடனம் ஆடி அனைவரையும் கவர்ந்தார். மேலும், படுக இன மக்களின் நடன அசைவை அப்படியே வெளிப்படுத்தி, அங்கிருந்த அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார். படுக இன மக்களின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை கொண்டாடிய இந்த நிகழ்வு குன்னூரில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது.
இதன் பிறகு பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''இன்று குன்னூருக்கு எதற்கு வந்துள்ளேன் என்றால் தமிழ்நாடு முழுவதும் ''உள்ளம் தேடி - இல்லம் நாடி, 'மக்களை தேடி - மக்கள் தலைவர் ரத யாத்திரை' நடைபெறுகிறது. உதகை குன்னூர் பகுதியில் இன்று உள்ளம் தேடி - இல்லம் நாடி ஆலோசனை கூட்டம் மற்றும் மாலை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
மேலும், எங்களுடைய கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் படுகர் இனத்தைச் சார்ந்தவர். அவர் எங்களது கிராமத்திற்கு வருகை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க அவர்களது அன்பிற்கு அடிபணிந்து அவர்கள் கிராமத்தில் உள்ள வீட்டுக்கு வருகை புரிந்தோம். இங்குள்ள படுக மக்கள் அனைவரையும் சந்தித்து அவர்களின் பாரம்பரிய உணவு பற்றி அறிந்து, அவர்களின் பாரம்பரிய உடை அணிந்து, அவர்களுடன் நடனம் ஆடி மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்.
வருகிற ஜனவரி 9 ஆம் தேதி கடலூரில் மாபெரும் மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு நடைபெறுகிறது. அந்த கடலூர் மாநாட்டில் எங்களது கட்சியின் கூட்டணி தொடர்பான தெளிவான முடிவுகள் குறித்து வெளியிட உள்ளோம்'' என்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறினார்.