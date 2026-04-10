ETV Bharat / state

நான் இந்த ஊரின் மகள்; கேப்டன் விஜயகாந்த் இந்த ஊர் மாப்பிள்ளை: குடியாரத்தத்தில் பிரேமலதா நெகிழ்ச்சி

தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, துளசி வாசம் மாறும், இந்த தவசி வாசம் மாறாது என விஜயகாந்த் திரைப்படத்தின் வசனத்தை பேசி பிரேமலதா வாக்கு சேகரித்தார்.

பிரேமலதா தேர்தல் பிரச்சாரம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: குடியாத்தம் தொகுதியில் வாக்கு சேகரித்த தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா, தான் இந்த ஊரின் மகள் என்றும், கேப்டன் விஜயகாந்த் இந்த ஊரின் மாப்பிள்ளை எனவும் நெகிழ்ச்சியாக பேசினார்.

திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தேமுதிக சார்பில் குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பிரதாப்பை ஆதரித்து, பிரேமலதா விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், “தமிழ்நாடு முழுக்க பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறேன். ஆனால் எனது சொந்த ஊரான குடியாத்தம் வந்ததுமே எனக்கு எங்கிருந்தோ புதிய புத்துணர்ச்சி வந்துவிட்டது. என்னுடைய பூர்வீகம் அருகில் உள்ள செம்பேடு கிராமம் தான். நான் இந்த ஊரின் மகள்; கேப்டன் விஜயகாந்த் இந்த ஊரின் மாப்பிள்ளை.

கர்மவீரர் காமராஜருக்கு வெற்றி தந்த தொகுதி குடியாத்தம். தேசிய கொடியை உருவாக்கிய புனிதமான மண் இது. இந்த நேரத்தில் இந்த மண்ணின் மகளாக பெருமை கொள்கிறேன்” என பிரேமலதா கூறினார்.

சவ ஊர்வலத்துக்கு மரியாதை

தொடர்ந்து, பிரேமலதா பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே சவ ஊர்வலம் ஒன்று அந்த பகுதியில் வந்தது. இதனை பார்த்த பிரேமலதா, உடனடியாக தனது பேச்சை நிறுத்தி, தொண்டர்களை அமைதியாக இருக்கும்படியும், சவ ஊர்வலத்திற்கு வழி விடும்படியும் கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், இறந்தவரின் உடல் தன்னைக் கடந்து சென்ற போது கையெடுத்து கும்பிட்டு மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் பேசிய அவர், "பொதுவாக நல்ல விஷயத்திற்கு செல்லும் போது சவ ஊர்வலம் வந்தால் நல்ல சகுனம் என்பார்கள். அந்த வகையில், இப்போதே குடியாத்தத்தில் நமது வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது" என கூறினார்.

தொடர்ந்து அவர் பேசும் போது, “குடியாத்தம் தொகுதியில் ஏற்கனவே கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. எங்கள் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால் பாதியில் நிற்கும் பணிகள், கூடுதலாக செய்ய வேண்டிய பணிகளை செய்து கொடுப்பார். இங்கு யார் போட்டியிட்டாலும், கேப்டன்தான் களத்தில் இருக்கிறார் என நினைத்து வாக்களிக்க வேண்டும். நிச்சயம் குடியாத்தம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்று உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வருவேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து வாக்குறுதிகளை அளித்த பிரேமலதா, “உங்களுக்கு இப்போதே வாக்குறுதி அளிக்கிறேன். நெல்லூர்பேட்டை ஏரியை தூர்வாரி சுற்றுலா தலமாக மாற்றி படகு சவாரி செய்து தரப்படும். மோர்தானா அணை சுற்றுலா தலமாக மேம்படுத்தப்படும். செதுக்கரை பச்சையம்மன் கோயில் வரை சுற்றுச்சாலை அமைக்கப்படும். நெல்லூர்பேட்டை ஏரிக்கரை முதல் உள்ளி கூட்ரோடு வரை புதிய புறவழிச்சாலை ஏற்படுத்தித் தரப்படும்.

இதுவரை இல்லாத அளவில், தமிழ்நாட்டில் 5 முனை போட்டி நடைபெறுகிறது. எத்தனை அணிகள் இருந்தாலும், நமது கூட்டணி வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் 7ஆவது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்கும்” என பிரேமலதா கூறினார்.

இபிஎஸ் பற்றி பேசுமாறு கூறிய தொண்டர்

இவ்வாறு பிரேமலதா பேசிக் கொண்டிருந்த போதே கூட்டத்தில் ஒருவர், எடப்பாடி பற்றி பேசுமாறு கேட்டார். அப்போது பிரேமலதா, “அண்ணா சொன்னது போல கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு கொண்ட கட்சி இது. இதைதான் விஜயகாந்து சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். நாம் மற்றவர்களை திட்டி ஓட்டு வாங்கும் கட்சி கிடையாது. மற்றவர்கள் திட்டுவதை மூன்றாம் கட்ட பேச்சாளர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள், நமது வேலை மக்களுக்கு என்ன செய்தோம், தொகுதிக்கு என்ன செய்தோம் என பேசுவது தான்" என்றார்.

அதனைத்தொடர்ந்து, “துளசி வாசம் மாறும், இந்த தவசி வாசம் மாறாது. அந்த தவசி கண்டெடுத்த பிள்ளை தான் வேட்பாளர் பிரதாப். ஆகவே அவருக்கு முரசு சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்” என விஜயகாந்த் திரைப்பட வசனம் பேசி பிரச்சாரத்தை முடித்தார் பிரேமலதா.

TAGGED:

PREMALATHA CRITICIZE EPS
பிரேமலதா
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026
VELLORE
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.