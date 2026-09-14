திமுக கூட்டணியில் தேமுதிவுக்கு அதிக தொகுதிகள் ஏன்? திருமாவளவன் விமர்சனத்துக்கு பிரேமலதா பதில்
திமுக கூட்டணியிலேயே தேமுதிக தொடர்ந்து நீடிப்பதாக அக்கட்சி பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜய்காந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 1:26 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிகவுக்கு அதிக தொகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டது தொடர்பாக திருமாவளவன் முன்வைத்த விமர்சனத்துக்கு வரும் 16ஆம் தேதி பதிலளிப்பதாக தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
தேமுதிக 22-ஆம் ஆண்டு துவக்க நாளை முன்னிட்டு அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று காலை கோயம்பேட்டில் உள்ள அக்கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் கொடியேற்றி தொண்டர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கினார். அப்போது தேமுதிக பொருளாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான எல்.கே.சுதீஷ் மற்றும் தேமுகிக நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், "தேமுதிகவின் 22-ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா இன்று தொண்டர்களால் தமிழகம் முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது. மதுரையில் லட்சணக்கான தொண்டர்கள் முன்னிலையில் தேமுதிக தொடங்கப்பட்டது. கேப்டன் எந்த லட்சியத்திற்காக தேமுதிகவை ஆரம்பித்தாரோ, அவரின் கனவை தொண்டர்களுடன் இணைந்து வென்றெடுப்போம். தேமுதிக துவக்க நாள் விநாயகர் சதுர்த்தியுடன் இணைந்து வந்துள்ளது. ஆகையால் இது ஒரு சிறப்பான நாள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று பரந்தூர் விமான நிலை திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார்கள். ஆனால் தற்பொழுது பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அரசு செயல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்கள் மக்கள் விரும்பும் திட்டங்களாக இருக்க வேண்டும். முதல்வர் வெளிநாடு பயணம் குறித்து சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை, அவருடைய பயணம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்" எனக் கூறினார்.
இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது தொடர்பான கேள்விக்கு, "அது அவர்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு. நாங்கள் திமுகவுடன் இணைந்து செயல்படுவோம். திமுகவுடன் கூட்டணியில்தான் தேமுதிக இருக்கும். மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளுக்கு எங்கள் முழு ஆதரவும் திமுக வேட்பாளருக்கு இருக்கும்.
அண்ணன் ஸ்டாலின் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். ஆகையால் இடைத்தேர்தலில் தேமுதிகவின் ஒத்துழைப்பு 100% இருக்கும் என தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அவரவர் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என தேர்தலில் உழைப்பார்கள். ஆனால் இறுதியில் மக்கள் தீர்ப்பு தான் மகேசன் தீர்ப்பு" என்றார்.
சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிகவிற்கு ஏன் அதிக சீட் வழங்கப்பட்டது என்ற திருமாவளவனின் விமர்சனத்துக்கு பதில் அளித்த பிரேமலதா விஜயகாந்த், "வரும் 16-ஆம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதைப் பற்றி அன்றைக்கு தெளிவாக பதிலை தெரிவிக்கிறேன்" எனக் கூறினார்.