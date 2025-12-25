சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிகவுக்கு 6 தொகுதிகளா? - சாபம் விட்ட பிரேமலதா விஜயகாந்த்
விஜயகாந்த் இரண்டாம் ஆண்டு குருபூஜைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோருக்கு அழைப்பு விடுப்போம் என தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார்.
Published : December 25, 2025 at 5:07 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிகவுக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என தவறான அறிவிப்பை கொடுத்த கட்சிக்கு விரைவில் அழிந்து போகும் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சி கொடியேற்றிய தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை பொதுமக்களுடன் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "தேமுதிக சார்பிலும், விஜயகாந்த் சார்பிலும் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். அதிமுக, பாஜக இடையே நடந்த சந்திப்பு ஏற்கனவே கூட்டணியில் உள்ள இரண்டு கட்சிகளின் சந்திப்பு அவ்வளவு தான். அதனை தவிர்த்து வேறு எதுவும் இல்லை.
அதனால் அந்த நிகழ்வை நாங்கள் மிக சாதாரணமான நிகழ்வாக பார்க்கிறோம். மற்ற கட்சிகளை கலந்து ஆலோசித்து அதற்குப் பிறகு தான் தெளிவான முடிவு கிடைக்கும், அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் கருத்தை கூறியுள்ளார்” என்று தெரிவித்தார். தேமுதிகவுக்கு 6 தொகுதிகள் என பாஜக, அதிமுக பேச்சுவார்த்தையில் பேசியதாக வரும் தகவல் குறித்த கேள்விக்கு, "அதிகாரப்பூர்வமாக அந்த லிஸ்டை யார் பத்திரிக்கையாளர்களிடம் கொடுத்தார்கள். அந்த விபரம் தெரிந்த பிறகு தான் அடுத்த கட்ட பதில் சொல்ல முடியும். சமூக வலைதளத்தில் வந்ததை வைத்து அன்று முழுவதும் பெரிய நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பிய அனைத்து தொலைக்காட்சிகளுக்கும் தேமுதிக சார்பில் என் கண்டனங்களை பதிவு செய்கிறேன். அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காத ஒன்றையோ மற்ற கட்சிகளை பாதிக்கும் செயலை ஊடக நண்பர்கள் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
ஜனவரி 9 மாநாடு நேரத்தில் எங்கள் கூட்டணி குறித்து அறிவிப்பதாக நான் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறேன். வருகின்ற தேர்தல் 2026 தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கும் மிக மிக முக்கியமான தேர்தல். ஊடக நண்பர்கள் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளது. எங்கள் கட்சி என்ன முடிவு எடுக்கும் என்பதை முடிவெடுக்கக்கூடியவர்கள் கழக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் தான் ஊடக நண்பர்கள் இல்லை.
இனி வரும் செய்தி உண்மையாக, அதிகாரப்பூர்வமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒளிபரப்ப வேண்டும். அப்படி ஒளிபரப்புவோம் என்றால், அது உங்கள் விருப்பம். ஆனால் தேமுதிக பற்றி நீங்கள் செய்தி வெளியிட எங்களிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டும். தேமுதிக தொகுதி ஒதுக்கீடு குறித்து அறிவிப்பை கொடுத்த கட்சிக்கு அழிவு உண்டாகும்.
அந்த அறிவிப்பை அதிமுக, பாஜக நிர்வாகிகள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா? உண்மைக்கு புறம்பான செய்தி என்று அதை பதிவு செய்யாத பத்திரிகையாளர்களுக்கு மன வருத்தத்தை பதிவு செய்கிறேன். அந்த உத்தேச பட்டியலை அதிமுக வெளியிட்டார்களா அல்லது பாஜக வெளியிட்டார்களா என கேள்வி எழுப்பினார். தேமுதிக தொண்டர்கள் யாரை கை காட்டுகிறார்களோ அவர்களுடன் தான் கூட்டணி வைப்போம்” என்றார்.
விஜயகாந்த் இரண்டாம் ஆண்டு குருபூஜை குறித்து பேசுகையில், “வரும் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் விஜயகாந்த் இரண்டாம் ஆண்டு குருபூஜையிலும், தொடர்ந்து ஜனவரி 9ஆம் தேதி கடலூரில் நடைபெறும் மாநாட்டிலும் பத்திரிகையாளர்கள் பங்கேற்க வேண்டும்.
தேமுதிக நிர்வாகிகள் விஜயகாந்த் குருபூஜை அழைப்பிதழை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அளிக்க இன்று தலைமை கழகம் சார்பில் சந்திக்க உள்ளோம். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேரம் கொடுத்ததும் அவருக்கும் அழைப்பு விடுப்போம். பாஜக, விஜய், சீமான் என எந்தெந்த கட்சிகள் உள்ளதோ எல்லோருக்கும் தேமுதிக சார்பில் அழைப்பிதழ் கொடுப்போம்" என்று கூறினார்.