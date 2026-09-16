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பனிக்குடம் உடைந்தாலும் அலட்சியம்? கண்ணீருடன் அரசு மருத்துவமனை மீது கர்ப்பிணிகள் குற்றச்சாட்டு

குறைபாடுகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கர்ப்பிணிகளும் அவர்களது உறவினர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை
திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 11:26 AM IST

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திருவண்ணாமலை: பிரசவத்திற்காக வரும் பெண்களுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதில்லை என்றும், பனிக்குடம் உடைந்து குழந்தையின் தலை வெளியே வந்தாலும் செவிலியர்கள் அலட்சியம் காட்டுவதாகவும் திருவண்ணாமலை அரசு கல்லூரி மருத்துவமனை மீது கர்ப்பிணிகள் கண்ணீர் மல்க குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நாள்தோறும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணிகள் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்ட எல்லைப்பகுதிகளில் செயல்படுகிற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இருந்தும் மேல் சிகிச்சை மற்றும் பிரசவத்திற்காக கர்ப்பிணிகள் இங்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர்.

இந்நிலையில், பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் கர்ப்பிணிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் முறையான சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ கவனிப்பு கிடைப்பதில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தை பெற்றெடுத்த பெண்களுக்கு கடுமையான வலி மற்றும் உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படும்போது, அதுகுறித்து செவிலியர்களிடம் தெரிவித்தால், உரிய முறையில் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. சில நேரங்களில் செவிலியர்கள் தங்களிடம் தரம் தாழ்ந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசுவதாகவும் கர்ப்பிணிகள் வேதனை தெரிவித்து வந்தனர்.

இதுபோன்று பல குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்ட திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனை மீது, தற்போது அங்கு சிகிச்சைப்பெற்று வரும் கர்ப்பிணிகள், ‘தங்களுக்கு முறையான சிகிச்சை வழங்கப்படுவதில்லை’ என்று வீடியோ வெளியிட்டு அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளனர்.

அவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில், “பனிக்குடம் உடைந்து குழந்தையின் தலை வெளியே தெரிகிறது என்று தெரிவித்தபோதும், செவிலியர்கள் உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை வழங்காமல் அலட்சியமாக பதிலளிக்கின்றனர்” என்று குழந்தை பெற்று வார்டில் இருக்கும் பெண்களும், பிரசவத்திற்காக காத்திருக்கும் நிறைமாத கர்ப்பிணிகளும் பேசியுள்ளனர்.

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இந்த வீடியோவானது தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது. இதனையடுத்து, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் முறையான சிகிச்சை கிடைக்கிறதா? பிரசவ வார்டில் போதிய மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் பணியில் உள்ளனரா? நோயாளிகளிடம் ஊழியர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றனர்? என்பது குறித்து மாநில அரசும், மாவட்ட நிர்வாகமும் உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் தரப்பில் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

மேலும், சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள வீடியோவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு, உண்மை நிலையை பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், குறைபாடுகள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கர்ப்பிணிகளும், அவர்களது உறவினர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

GOVERNMENT HOSPITAL PREGNANCY WARD
திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனை
கர்ப்பிணிகள் புகார்
PREGNANT WOMEN COMPLAINT
TIRUVANNAMALAI GOVERNMENT HOSPITAL

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