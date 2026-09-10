காஞ்சிபுரம் அருகே கர்ப்பிணி உயிரிழந்த சம்பவம்- நில உரிமையாளர் மீது கொத்தடிமை ஒழிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு
கர்ப்பிணியான தனது மனைவி தேன்மொழியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல உரிமையாளர் ஆறுமுகம் அனுமதிக்கவில்லை என்று ஆனந்தன் தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 10, 2026 at 11:20 PM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அருகே இருளர் பெண் பிரசவ வலியால் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அவரை கொத்தடிமையாக நடத்தி கொடுமை செய்த நில உரிமையாளர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், கொத்தடிமை ஒழிப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள சிங்காடிவாக்கம் இருளர் குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தன் (46). இவர் தனது மனைவி தேன்மொழி, மகன், மகள், மருமகன் உள்ளிட்டோருடன் வெள்ளை கேட் அருகே விறகு வியாபாரி ஆறுமுகம் என்பவரிடம் கடந்த 6 மாதங்களாக வேலை செய்து வந்தனர். வியாபாரி ஆறுமுகத்திடம் ஆனந்தன் குடும்பத்தினர் முன்பணமாக 20 ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டு, அங்கேயே தங்கி கொட்டகை அமைத்து தங்கி வேலை செய்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த தேன்மொழிக்கு நேற்று முன்தினம் பிரசவ வலி ஏற்பட்டு, பாதி பிரசவம் ஆன நிலையில், தேன்மொழியும், பச்சிளம் குழந்தையும் இறந்து விட்டனர்.
இது தொடர்பாக, தேன்மொழியின் கணவர் ஆனந்தன், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். அதில், கர்ப்பிணியான தனது மனைவி தேன்மொழியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல உரிமையாளர் ஆறுமுகம் அனுமதிக்கவில்லை என்றும், குறைந்தபட்ச உணவுத் தேவைக்கு நல்ல அரிசி வாங்கக்கூட பணம் தராமல் கொடுமைப்படுத்தினார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், வேலைக்குச் செல்ல தாமதமானதால் ஆறுமுகத்தின் மகன் தட்சணாமூர்த்தி தன்னை தாக்கியதாகவும் அந்த புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், கடந்த 08-09-2026 அன்று மதியம் தீவிர பிரசவ வலியால் துடித்த தேன்மொழி, முறையான மருத்துவ உதவி கிடைக்காததால் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் என்றும், இச்சம்பவத்தை வெளியில் தெரியாமல் மறைக்க முயன்ற உரிமையாளர் ஆறுமுகம், உடலை கால்வாயைத் தாண்டி வீசி எறியுமாறு மிரட்டியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தேன்மொழி இறந்த பிறகு ஒரு வேனில் ஏற்றி தங்களை சிங்காடிவாக்கத்திற்கு அனுப்பி வைத்ததாகவும் அந்த புகார் மனுவில் ஆனந்தன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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இச்சம்பவம் குறித்து பொன்னேரிக்கரை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், பழங்குடியினர் மற்றும் பட்டியல் சாதியினர் (வன்கொடுமை தடுப்பு) சட்டம், 1989 சட்ட பிரிவு 3(1)(h): பழங்குடியின மக்களைக் கொத்தடிமைகளாகப் பயன்படுத்தி, கட்டாய உழைப்பைச் சுரண்டி, அவர்களை அவமதித்து கொடுமைப்படுத்துதல் தொடர்பான வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்புச் சட்டம் மற்றும் இதர பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மனு பரிந்துரைக்கப்பட்டு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் புலனாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.