விஜய் முதலமைச்சரானால் யார் - யார் எல்லாம் அமைச்சர்கள் தெரியுமா? வெளியானது உத்தேச பட்டியல்
தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், தனிப்பெரும்பான்மை காண்பித்தால் மட்டுமே, பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படும் என ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 10:26 AM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கும் பட்சத்தில், அமைச்சராக பொறுப்பு ஏற்க எம்எல்ஏக்களின் உத்தேச பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகளுடன் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் கட்சியாக வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக, 59 இடங்களிலில் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறியுள்ளது. அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 எம்எல்ஏக்கள் இல்லாததால், பிற கட்சிகளின் ஆதரவை அது நாடியுள்ளது. இதில், திமுக கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு காங்கிரஸ் (5 தொகுதிகள்), தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது. ஆனால், விசிகவும், இடதுசாரிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றன. இதனால் பெரும்பான்மை பலத்தை பெற முடியாமல் தவெக தவித்து வருகிறது.
இந்த களோபரத்துக்கு மத்தியில், தவெக ஆட்சி அமைவதை தடுக்க திமுகவும், அதிமுகவும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாக ஒருபுறம் பேச்சுகள் அடிபட்டு வருகின்றன. இதை வைத்து பார்க்கும் போது தவெக ஆட்சி அமைவதே நிச்சயமற்றதாக இருக்கிறது.
இந்த சூழலில், ஒருவேளை விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி அமைந்தால் அமைச்சர்களாக பதவியேற்கும் நபர்களின் உத்தேசப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அந்த பட்டியல் விவரம்:
1. புஸ்ஸி ஆனந்த் ( தி.நகர் ) தவெக பொதுச்செயலாளர்
2. செங்கோட்டையன் (கோபிச்செட்டிபாளையம் தொகுதி)
தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கினைப்பாளர்
3. ஆதவ் அர்ஜூனா (வில்லிவாக்கம்) தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை குழு பொதுச்செயலாளர்
4. அருண்ராஜ் (திருச்செங்கோடு) தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர்
5. சிடிஆர் நிர்மல்குமார் (திருப்பரங்குன்றம்) தவெக இணைப்பொதுச் செயலாளர்
6. ராஜ்மோகன் (எழும்பூர் தொகுதி ) தவெக துணைப்பொதுச்செயலாளர்
7. சத்தியபாமா (திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி)
8. ஜேசிடி பிரபாகர் ( ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி)
9. வி.எஸ் பாபு (கொளத்தூர் தொகுதி)
10. மரிய வில்சன் (ஆர் கே நகர் தொகுதி) நிர்வாக குழு உறுப்பினர்
11. சபரிநாதன் (விருகம்பாக்கம் தொகுதி) சென்னை தெற்கு மேற்கு மாவட்ட செயலாளர்
12. விஜயலட்சுமி தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளர் (குமாரபாளையம் தொகுதி)
13. சம்பத்குமார் கோயம்புத்தூர் மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் (கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி)
14. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் (சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதி) சேலம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர்
15. விஜய் சரவணன் (தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற தொகுதி) தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளர்
16. முகமது பர்வேஸ் (அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி) புதுக்கோட்டை மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளர்
17. கல்லாணை (மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதி) மதுரை மாநகர் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆகியோர் முதற்கட்டமாக அமைச்சரவையில் இடம் பெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.