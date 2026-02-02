ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக நெல்லையில் நடைபெற்ற வேட்டையாடி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு

வேட்டையாடி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணி வேட்டைப் பறவைகளின் இருப்பு, பரவல் நிலை மற்றும் வாழ்விட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எதிர்காலத்தில் மேம்படுத்தவும், முக்கிய தரவுகளை வழங்கவும் உதவும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வேட்டையாடி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் வனத்துறை அலுவலர்கள்
வேட்டையாடி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் வனத்துறை அலுவலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 2, 2026 at 4:01 PM IST

திருநெல்வேலி: வேட்டையாடி பறவைகள் கணக்கெடுப்பு (Raptor Assessment) அம்பாசமுத்திரம் வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து வனச்சரகங்களிலும் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது.

புலிகள் முதல் சிட்டுக்குருவிகள் வரை அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாக்க உலக நாடுகள் பெரிய அளவில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது உலக அளவில் அழிவின் விளம்பில் இருக்கும் உயிரினங்களில் ஒன்றுதான் வேட்டையாடி பறவைகள்.

இயற்கை சூழலின் சமநிலையை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வேட்டையாடி பறவைகளாகும். கழுகுகள் (Eagles) பருந்துகள் (Hawks), வல்லூறுகள் (Falcons), கீற்றுகள் / கீற்று பருந்துகள் (Kites), கழுகுப்பறவைகள் (Vultures), ஆந்தைகள் (Owls), பஸ்ஸார்டுகள் (Buzzards), ஹாரியர்கள் (Harriers) மீன் கழுகு / ஓஸ்ப்ரே (Osprey) ஆகிய பறவைகள் இவ்வகைகளில் அடங்கும். சிறு விலங்குகள், பாம்புகள், பல்லிகள், பிற பறவைகளை வேட்டையாடி உண்ணும் குணம் கொண்ட இப்பறவையினங்கள் கூர்மையான நகங்கள், வளைந்த அலகு, மிகச் சிறந்த பார்வைத்திறன் உள்ளிட்ட சிறப்பம்சங்களை கொண்டுள்ளன.

அதன்படி, வேட்டையாடி பறவைகளின் அழிவானது, உணவுச் சங்கிலியில் பெருமளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இயற்கை சமநிலையில் மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், உலகம் பேராபத்தை சந்திக்கும் எனவும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர். இதனால் அவற்றை பாதுகாக்க இந்தியா உள்ளிட்ட பெரும்பாலான உலக நாடுகள் தீவிர நடவடிக்கைகளில் இறங்கி உள்ளன.

அந்த வகையில் தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பாக தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் Raptor Assessment (வேட்டைப் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு) மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது. இந்த கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, களக்காடு–முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம், அம்பாசமுத்திரம் வனக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து வனச்சரகங்களிலும் ஜனவரி 31, பிப்ரவரி 1 (நேற்று) ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது.

வனக்காவலர்கள் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் ஆகியோர் அடங்கிய வனப் பணியாளர்களின் ஒருங்கிணைந்த பங்கேற்புடன் திட்டமிட்ட முறையில் இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இந்த கணக்கெடுப்பு, வேட்டைப் பறவைகளின் இருப்பு, பரவல் நிலை மற்றும் வாழ்விட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எதிர்காலத்தில் மேம்படுத்தவும், இந்தப் பறவைகள் குறித்த முக்கிய தரவுகளை வழங்கவும் உதவும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வனத்துறை சார்பில் இதுவரை யானைகள், சிறுத்தைகள், புலிகள் போன்ற விலங்குகளை கணக்கெடுப்பு பணிகள் மட்டுமே நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சூழலில் முதல்முறையாக வேட்டையாி பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது இயற்கை ஆர்வலர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

