தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி - தீயணைப்புத் துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
சென்னை முழுவதிலும் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பொதுமக்கள் நலன் கருதி 918 தீயணைப்பு வீரர்கள் ரோந்து மற்றும் சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக தீயணைப்பு துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : November 8, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை மாவட்டத்தில் 43 தீயணைப்பு நிலையங்கள் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 375 தீயணைப்பு நிலையங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தீயணைப்பு துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் இன்று தீபாவளி பண்டியானது மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை சார்பில் 375 தீயணைப்பு நிலையங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, பட்டாசுகள் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டால், துரிதமாக செயலாற்றி தீயினை அணைப்பதற்காக தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணித்துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் தீயணைப்பு துறை முன்னேற்பாடுகள்
சென்னை மாநகரில் பட்டாசுகள் காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அதனை உடனுக்குடன் அணைப்பதற்காகவும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும் சென்னை பெருநகரின் 43 தீயணைப்பு நிலையங்களிலும், 918 தீயணைப்பு வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தீயணைப்பு துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
சென்னையின் 43 தீயணைப்பு வாகனங்களும், பிற மாவட்டங்களை சேர்ந்த 30 தீயணைப்பு வாகனங்களும், பேரிடர் மீட்பு பணிகள் தொடர்பாக 17 வாகனங்களும் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சென்னையை பொறுத்தவரையில் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து 100 தீயணைப்பு வீரர்கள் அழைத்துவரப்பட்டு தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதுமட்டுமல்லாமல், சென்னையில் 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தீயணைப்பு நிலையம் என உள்ள நிலையில், ஏதேனும் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தீயினை அணைக்கும் வகையில் திட்டமிட்டுள்ளதாக தீயணைப்பு துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மிகவும் குறுகலான பாதை மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பாதைகள் உள்ள இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் இரு சக்கர வாகனங்கள் மூலவும் தீயணைப்பான்களை கொண்டு சென்று தீயை அணைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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பொதுமக்களுக்கான தீயணைப்பு துறையின் அறிவுரைகள்
- குழந்தைகளை தனியாக பட்டாசு வெடிக்க பெற்றோர் அனுமதிக்கக்கூடாது. குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது அவர்களுடன் பெரியவர்கள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
- மிகவும் லேசான நைலான் போன்ற ஆடைகளை பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது அணிவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
- பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அருகில் ஒரு வாளியில் தண்ணீர் அல்லது மணல் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- கம்பி மத்தாப்பு போன்றவற்றை பயன்படுத்திய பிறகு, கம்பிகளை உலர்ந்த நீரில் அவற்றை போட வேண்டும்.
- பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது தீ விபத்து நேரிட்டால் உடனடியாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணித்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தொலைபேசி வாயிலாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அப்படி தகவல் தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள் என தீயணைப்பு துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.