காணும் பொங்கல் கொண்டாட்டம்: மெரினாவில் அலைமோதிய கூட்டம்

கூட்டத்தில் குழந்தைகள் காணாமல் போய்விட்டால் அவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு வசதியாக அவர்களுடைய கைகளில் பேண்ட் அணிவிக்கப்பட்டது.

மெரினாவில் குவிந்த மக்கள்
மெரினாவில் குவிந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 17, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
சென்னை: மெரினா கடற்கரையில் பொதுமக்கள் தங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் காணும் பொங்கலை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

கடந்த இரண்டு தினங்களாக பொங்கல் பண்டிகையானது உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. மூன்றாம் நாளான இன்று காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், பெரும்பாலானோர் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் சுற்றுலாத் தலங்களுக்குச் சென்று மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினர்.

பொதுவாக பண்டிகை நாட்கள் என்றாலே நிறையப்பேர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுவிடுவதால் சென்னை மாநகரம் வெறிச்சோடி காணப்படும். இந்த முறையும் பொங்கலை முன்னிட்டு நிறையப்பேர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில், சென்னையில் வசிப்போரும், சென்னையை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு மெரினா கடற்கரையில் கூடினர்.

இதன் காரணமாக மெரினாவில் மக்கள் வெள்ளம் அலைமோதியது. அங்கு வந்திருந்தவர்களில் குழந்தைகள் முதல் பெரியோர் வரை ராட்டினங்களில் விளையாடுவது, குதிரை சவாரி செய்வது என நேரத்தை கழித்தனர். மேலும் இளைஞர்கள் பலர் ஆடி பாடி விளையாடி மகிழ்ந்தனர்.

மெரினாவில் பலத்த பாதுகாப்பு

குழந்தைகளுக்கு கையில் அடையாள பேண்ட்
குழந்தைகளுக்கு கையில் அடையாள பேண்ட் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மெரினா கடற்கரைக்கு காலை முதலே பொதுமக்கள் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டதால் காவல்துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். காணும் பொங்கலையொட்டி சென்னையில் எவ்வித அசம்பாவிதமும் நிகழாமல் இருக்க 16 ஆயிரம் காவல்துறையினர் மற்றும் 1,500 ஊர்க்காவல் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, மெரினா கடற்கரையில் உழைப்பாளர் சிலை முதல் காந்தி சிலை வரை 3 தற்காலிக போலீஸ் கட்டுப்பாடு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், உழைப்பாளர் சிலை முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரையிலுள்ள 7 சர்வீஸ் சாலைகளின் நுழைவு வாயில்களிலும் காவல் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ராட்டினங்களில் விளையாடி மகிழ்ந்த குழந்தைகள்
ராட்டினங்களில் விளையாடி மகிழ்ந்த குழந்தைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அவசர மருத்துவ உதவிக்காக மருத்துவக் குழுவினருடன் 8 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மீட்புப் பணிக்காக தீயணைப்பு வீரர்கள் அடங்கிய 2 தீயணைப்பு வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதுபோக, மீட்புப்பணிக்காக மோட்டார் படகுகள் மற்றும் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட நீச்சல் தெரிந்த தன்னார்வலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

உழைப்பாளர் சிலை முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரையில் உள்ள மணற்பரப்பில் 13 தற்காலிக போலீஸ் கண்காணிப்பு உயர் கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு உயர் கோபுரத்திலும் 3 பேர் கொண்ட காவல் குழுவினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

12 முக்கிய இடங்களில் கூடுதலாக 13 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, தற்காலிக கட்டுப்பாட்டு அறையில் உள்ள அகன்ற திரைகளில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

பாதுகாப்பு பணியில் போலீசார்
பாதுகாப்பு பணியில் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குழந்தைகளுக்கு கையில் பேண்ட்

மெரினா கடற்கரைக்கு பெற்றோருடன் வரும் குழந்தைகள் கூட்ட நெரிசலில் காணாமல் போனால் உடனடியாக மீட்கும் வகையில் அவர்கள் கையில் அடையாளப் பட்டை (பேண்ட்) கட்டப்பட்டது. பொதுமக்கள் கடலில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், கடற்கரையோரம் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குதிரைப்படையினர் மற்றும் மணற்பரப்பில் செல்லக்கூடிய ரோந்து வாகனம் மூலம் காவல்துறையினரால் ரோந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, திருட்டு மற்றும் குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், தீவுத்திடல் பொருட்காட்சி, பூங்காக்கள், திரையரங்குகள் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பொதுமக்கள் கூட்டம் இன்று அதிகமாகவே இருந்தது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

