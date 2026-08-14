முன்விரோத தகராறு: இரு இளைஞர்களை கத்தியால் கொடூரமாகத் தாக்கிய முன்னாள் த.வெ.க. நிர்வாகி கைது
கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி என்பவரிடம் இச்சம்பவம் தொடர்பாக சோளிங்கர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 14, 2026 at 2:05 PM IST
ராணிப்பேட்டை: சோளிங்கர் அருகே முன்விரோத தகராறு காரணமாக இரு இளைஞர்களை கத்தியால் தாக்கியதாக முன்னாள் த.வெ.க. நகர பொருளாளர் கார்த்தி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் விக்னேஷ் (வயது 24) மற்றும் சந்தோஷ்குமார் (வயது 25). இவர்கள் இருவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் பைராகிய மடம் தெரு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முன்னாள் த.வெ.க. நகர பொருளாளர் கார்த்தி என்பவருக்கும், இளைஞர்கள் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கார்த்தி, தனது வீட்டிற்குச் சென்று அங்கிருந்த கத்தியை எடுத்துவந்து விக்னேஷ் மற்றும் சந்தோஷ்குமார் ஆகிய இருவரையும் சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த இளைஞர்கள் இருவரும் உடனடியாக சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, காயமடைந்த இருவரின் உடல்நிலை மற்றும் காயங்களின் காரணமாக மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சோளிங்கர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரைத் தொடர்ந்து, விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர் சோளிங்கர் முன்னாள் த.வெ.க. நகர பொருளாளர் கார்த்தியை கைது செய்துள்ளனர்.
காவல்துறையினர் அவரிடம் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், கார்த்திக்கும் விக்னேஷிற்கும் இடையே ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்தது தெரியவந்தது. இந்த முன்விரோதம் காரணமாக கடந்த ஜூலை மாதம் இருதரப்பினருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த கைகலப்பு சம்பவம் தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டு இரு தரப்பினர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, சம்பவம் நடைபெற்ற நாளில் கார்த்தி மற்றும் விக்னேஷ் உள்ளிட்ட இருதரப்பினரும் மதுபோதையில் இருந்ததாகவும், அப்போது ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறு மீண்டும் கைகலப்பாக மாறியதால், கார்த்தி வீட்டில் இருந்த கத்தியை எடுத்து வந்து விக்னேஷ் மற்றும் சந்தோஷ்குமாரை தாக்கியதாக காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
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இதற்கு முன்னதாக, கடந்த மாதம் இருதரப்பினரும் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதால், சோளிங்கர் நகர த.வெ.க. பொருளாளர் பதவியில் இருந்த கார்த்தியை நீக்கி நகரச் செயலாளர் எழிலரசன் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து சோளிங்கர் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.