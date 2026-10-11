ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்ற தாண்டியா கொண்டாட்டம்
பாரம்பரிய முறையில் தாண்டியா இசைக்கு ஏற்ப, வண்ண உடை அணிந்திருந்த ரோபோ நடனமாடியது காண்போரை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.
Published : October 11, 2026 at 8:35 PM IST
ஹைதராபாத்: தசரா மற்றும் நவராத்திரி விடுமுறையை முன்னிட்டு ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்ற தாண்டியா கொண்டாட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கானோர் உற்சாகமாக கலந்துகொண்டு நடனமாடி மகிழந்தனர்.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நேற்று (அக்.11) தசரா மற்றும் நவராத்திரி விடுமுறையை முன்னிட்டு ப்ரீ-தண்டியா தமால் (Pre-Dandiya Dhamaal) என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய அளவில் தாண்டியா கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
ரங்தாலி என்ற கலாச்சாரக் குழுவுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்வில், உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்துகொண்டனர்.
வண்ண விளங்குகளினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இடத்தில், பாரம்பரிய முறையில் உடையணிந்து கர்பா மற்றும் தாண்டியா நாட்டுப்புற ஆட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. இதில் நடன கலைஞர்களுடன் சுற்றுலாப் பயணிகளும் நடனமாடி மகிழ்ந்தனர்.
ரோபோ தாண்டியா
இந்நிகழ்ச்சியின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக 'ரோபோ தாண்டியா' நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. பாரம்பரிய முறையில் தாண்டியா இசைக்கு ஏற்ப, வண்ண உடை அணிந்திருந்த ரோபோ நடனமாடியது காண்போரை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. குழந்தைகளும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் அந்த ரோபோவுடன் இணைந்து நடனமாடினர்.
குஜராத் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்த நிலையில், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் வளாகத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, பாதுகாப்பான மற்றும் மகிழ்ச்சியான முறையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது. இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கிய நிகழ்ச்சி நள்ளிரவு வரை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.