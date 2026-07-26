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கீழ்பவானியில் மழை வேண்டி சாகர் சக்தி விநாயகருக்கு 1,008 குடம் தண்ணீர் ஊற்றி விவசாயிகள் வழிபாடு

ஈரோடு பவானிசாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் 2 லட்சத்து 46 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாகர் சக்தி விநாயகருக்கு 1008 குடம் தண்ணீர் ஊற்றி விவசாயிகள் வழிபாடு
சாகர் சக்தி விநாயகருக்கு 1008 குடம் தண்ணீர் ஊற்றி விவசாயிகள் வழிபாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 6:17 PM IST

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ஈரோடு: கீழ்பவானி அணையின் மேல் உள்ள சாகர் சக்தி விநாயகர் திருக்கோயிலில் விநாயருக்கு 1,008 குடம் தண்ணீர் ஊற்றி விவசாயிகள் வழிபாடு நடத்தினர்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்பவானி அணையின் நீர்மட்டம் 56 அடியாக சரிந்துள்ளது. நடப்பாண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை அறவே பெய்யாததால் அணைக்கான நீர்வரத்து முற்றிலும் சரிந்தது. இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது. குடிநீர் தேவையை மட்டுமே பூர்த்திச் செய்யும் அளவில் அணையில் நீர் இருப்பு உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் அணையின் நீர்மட்டம் 100 அடியாக இருந்த நிலையில், தற்போது 56 அடியாக உள்ளது.

இதன் காரணமாக, கீழ் பவானி எனப்படும் பவானிசாகர் அணையில் இருந்து கீழ் பவானி வாய்க்கால் மற்றும் பவானி ஆற்றில் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், மழை பெய்ய வேண்டி கீழ் பவானி பாசன பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பாசன பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் 200- க்கும் மேற்பட்ட ஆண், பெண் விவசாயிகள், பவானிசாகர் அணையின் மேல் பகுதியில் உள்ள அருள்மிகு சாகர் சக்தி விநாயகர் திருக்கோயிலில் 1,008 குடம் தண்ணீர் ஊற்றி சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.

வரிசையாக நின்று அணையில் இருந்து குடத்தில் தண்ணீர் எடுக்கும் விவசாயிகள்
வரிசையாக நின்று அணையில் இருந்து குடத்தில் தண்ணீர் எடுக்கும் விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அணையின் கரை பகுதியில் இருந்து திருக்கோயில் வரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வரிசையாக நின்று அணையில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து குடங்கள் மூலம் விநாயகருக்கு தண்ணீர் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து, மழை வேண்டி மனமுருகி வழிபாடு நடத்தினர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுபோல் 1,008 குடம் தண்ணீர் ஊற்றி வழிபாடு நடத்தி வருவதாகவும், இந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்துள்ள நிலையில் இனிவரும் நாட்களில் மழை பெய்து பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தென்னிந்தியாவில் கட்டப்பட்ட கல்லணை என்ற பெருமை பவானிசாகர் அணைக்கு சேரும். அணையின் நீர்த்தேக்கப் பகுதி 34 மைல் தூரம் என்பதால் இதையொட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் நீர்த்தேங்கியிருக்கும். அதனால் யானைகள், மான்கள், காட்டெருமைகள், சிறுத்தைகள், புலிகள் இந்த அணை நீரை அருந்துவது வழக்கம்.

வரிசையாக நின்று அணையில் இருந்து குடத்தில் தண்ணீர் எடுக்கும் விவசாயிகள்
வரிசையாக நின்று அணையில் இருந்து குடத்தில் தண்ணீர் எடுக்கும் விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆண்டுக்கு இருபோக சாகுபடி செய்யக்கூடிய விளைநிலங்களுக்கு தேவையான பாசன வசதி பவானிசாகர் அணை மூலம் கிடைக்கிறது. பவானிசாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 2 லட்சத்து 46 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

விவசாயிகள் வழிபாடு
சாகர் சக்தி விநாயகர் திருக்கோயிலில்
BHAVANISAGAR DAM
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