தவெக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு பிரவீன் சக்கரவர்த்தி வைத்த பெயர்: திமுகவுக்கு 'செக்'
நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ் மக்களின் துணிச்சலான, விசுவாசமான, நேர்மையான குரலாக ஒலிப்பேன் என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : June 5, 2026 at 10:19 AM IST
சென்னை: மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தேர்ந்தெடுக்கப்படவுள்ள காங்கிரஸின் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, தவெக தலைமையிலான கூட்டணியை 'தமிழ்நாடு சமூக நீதி முற்போக்குக் கூட்டணி' எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது அரசியல் களத்தில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
'இந்தியா' கூட்டணியில் திமுக தொடருமா, தொடராதா என கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், கூட்டணிக்கு புதிய பெயரை பிரவீன் சக்கரவர்த்தி சூட்டியிருக்கிறார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்தப் போதிலும், ஆட்சியமைக்கத் தேவையான உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய், கடந்த மே 10- ஆம் தேதி முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
கூட்டணியில் இணைந்தால் ஆட்சியில் பங்கு என்று தேர்தலுக்கு முன்பாக சூளுரைத்த விஜய், அதனை செயல்படுத்தும் விதமாக காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 2 பேர், விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளில் தலா ஒருவருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கினார். இடதுசாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டப் போதிலும், அமைச்சரவையில் இடம் பெற மாட்டோம் என்று தெரிவித்திருந்தனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, சட்டமன்றத் தேர்தலில் மயிலம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அதிமுகவின் சி.வி.சண்முகம் ,தனது மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் மாநிலங்களவையில் தமிழகத்திற்கு ஒரு சீட் காலியானது.
தமிழ்நாடு சமூக நீதி முற்போக்குக் (TVK+INC+VCK+IUML+CPI+CPM) கூட்டணியின் முதல் MP வேட்பாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை பெருமையாகவும் பெரும் பொறுப்பாகவும் கருதுகிறேன்— Praveen Chakravarty (@pravchak) June 5, 2026
என் மீது நம்பிக்கை வைத்த LoP @RahulGandhi மற்றும் தமிழக CM @TVKVijayHQ க்கு மனமார்ந்த நன்றி
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட… https://t.co/ANU7I6s5bf pic.twitter.com/CoFBdgwmVr
சட்டமன்றத்தில் அதிக உறுப்பினர்கள் பலம் கொண்ட ஆளும் தவெகவை சேர்ந்த ஒருவரே, மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், காங்கிரஸ் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் மாநிலங்களவை பதவிக்கான இடம் அக்கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அதன்பேரில், காங்கிரஸ் சார்பில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அந்த இடத்திற்கு போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது.
கூட்டணிக் கட்சிகளின் பலத்தின் அடிப்படையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்திக்கு மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவி கிடைப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், பிரவீன் சக்கரவர்த்தி இன்று தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "தமிழக வெற்றிக் கழகம்+ காங்கிரஸ்+விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி+ இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்+ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி+ மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அடங்கிய தமிழ்நாடு சமூகநீதி முற்போக்குக் கூட்டணியின் முதல் எம்.பி. வேட்பாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதைபெருமையாகவும் பெரும் பொறுப்பாகவும் கருதுகிறேன்.
என் மீது நம்பிக்கை வைத்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மனமார்ந்த நன்றி. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ் மக்களின் துணிச்சலான, விசுவாசமான மற்றும் நேர்மையான குரலாக ஒலிப்பேன் என்று லட்சக்கணக்கான கூட்டணித் தொண்டர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன்" என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
யார் இந்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி?
கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது கொண்டு வரப்பட்ட ஆதார் கார்டு தனிநபர் அடையாள அட்டை திட்டத்தில் இன்போசிஸ் இணை நிறுவனர் நந்தன் நீலகேனி தலைமையிலான குழுவில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி இணைந்து பணியாற்றியுள்ளார்.
ஜப்பானில் உலகபுகழ் பெற்ற ஐடி நிறுவனமான ஐபிஎம் நிறுவனத்தில் தனது பணியைத் தொடங்கிய அவர், பின்னாட்களில் அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவைத் தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தில் பணியாற்றியுள்ளார். பேராசிரியர், பொருளாதார நிபுணர் உள்ளிட்ட பன்முக திறமைகளைக் கொண்டவர்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையிடம் நெருக்கம் காட்டிய பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, ராகுல் காந்தியுடன் நேரடியாகப் பேசுபவர்; அவருக்கு மிக நெருக்கமானவர். தேர்தலுக்கு முன்பாகவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்று தனது கருத்தை வெளிப்படையாக கூறியவர். விஜய்யை நேரில் சந்தித்தும் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பேசியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.